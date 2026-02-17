Cristian Diaconescu, despre întâlnirea lui Predoiu cu directorul FBI: Se apropie de teme foarte importante și relevante la Washington

Cristian Diaconescu. Foto: Agerpres

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe al României şi fost consilier prezidenţial, a declarat, marţi seară, în direct, la Antena 3 CNN, că ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, prin întâlnire bilaterală pe care a avut-o cu directorul FBI, Kash Patel, "se apropie de teme care sunt foarte importante și relevante la Washington, precum migraţia. Chiar dacă nu faci foarte mulți pași, determinarea de a fi aproape de interesele americane generează un răspuns pe măsură", a afirmat Cristian Diaconescu.

"Aţi dat un foarte bun exemplu cu ce a făcut Cătălin Predoiu. Este continuitatea unui proiect, îl cunosc, am fost partea a lui. Miniştrii de Externe din SUA și din România au semnat în 2009 un acord de cooperare în materie penală. Conţinut nu s-a dat, acordul era de principiu.

Iată că prin ceea ce fac ei se apropie de teme, precum migrația, care sunt foarte importante și relevante la Washington. Chiar dacă nu faci foarte mulți pași, determinarea de a fi aproape de interesele americane generează un răspuns pe măsură. Din punct de vedere al FBI-ului, există în raport cu instituţia din România această interacţiune.

Nu pot fi toate rezolvate politic sau la un nivel determinant", a declarat Cristian Diaconescu.

Predoiu, întâlnire oficială cu directorul FBI, Kash Patel

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a avut o întâlnire bilaterală cu directorul FBI, Kash Patel, marți. Întâlnirea s-a concentrat pe dezvoltarea „modalităților de cooperare operativă în cadrul unor echipe mixte MAI – IGPR – DGPI – FBI”. Mai mult, Predoiu a adăugat că „obiectivul MAI este creșterea gradului de siguranță publică în România”, subliniind:

„Cooperarea cu FBI servește acestui obiectiv”. În plus, potrivit unei postări publicată pe Facebook de MAI, „s-a convenit dezvoltarea unor programe de formare profesională și specializare comună”.

Întâlnirea a reprezentat o dezvoltare a discuției avute anterior, în luna decembrie, la Washington, D.C., între ministrul Predoiu și directorul FBI Patel.

În același mesaj, Predoiu subliniază faptul că, „prin aceste două întâlniri, cea din decembrie și cea de astăzi, am pus bazele acestei dezvoltări și am stabilit direcțiile de acțiune concretă”.