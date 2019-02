Cristoiu, variantă-bombă despre plecările din PSD

foto: captura Antena 3

Jurnalistul Ion Cristoiu a afirmat, luni, la "100 de minute", că se anunță un an foarte greu pentru PSD în urma plecărilor și a scandalurilor in interior.

Potrivit lui Cristoiu, la finalul ședinţei Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD, Liviu Dragnea ar fi trebuit să facă un anunț major, așa cum, de altfel, a spus cu subiect și predicat secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu.

Anunțul însă s-a lăsat așteptat.

"Acest for a avut loc la începutul celui mai important an, cred, din istoria PSD: e un an electoral, cu europarlamentare, cu prezidențiale, un an care deja se anunță foarte greu pentru PSD în urma plecărilor către Pro România și a scandalurilor din interior care nu s-au terminat.

M-aș fi așteptat de la un politician ca Liviu Dragnea ca prima lui apariție să conțină un "statement", o declarație de presă, în care să anunțe ceva strategic și noi să discutăm vreo lună de zile", a spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu susține că Ecaterina Andronescu a făcut parte dintr-un scenariu al ruperii PSD ce l-a făcut imediat pe Liviu Dragnea să-i ofere portofoliul Educației.

"Vă reamintesc de momentul ciudat când brusc, într-o dimineață, am aflat că doamna Andronescu este propunerea să fie ministrul Educației, lucru care l-a dat peste cap până și pe Klaus Iohannis.

Atunci domnul Dragnea, spun din surse sigure, a aflat că scenariul era ruperea PSD - era înaintea moțiunii de cenzură și cineva îi făgăduise domnului Klaus Iohannis că vine și doamna Andronescu cu vreo 10 parlamentari. Eu cred că acum Dragnea a găsit explicația la acest moment de mare neregulă de săptămâna care a trecut.

Dacă ați observat, a avut loc o precipitare de plecare a unor parlamentari la Pro România. (...) Brusc au început să plece și l-au lăsat pe domnul Dragnea fără siguranța majorității", a explicat Cristoiu.