Csoma Botond, după ce Simion i-a invitat pe etnicii maghiari să se înscrie în AUR: „Ai demonstrat din nou că eşti un tupeist obraznic”

Csoma Botond i-a transmis lui George Simion că „ar trebui să își ceară scuze” / sursă foto: Colaj Hepta

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a reacționat, marți seară, după ce liderul AUR, George Simion, a lansat un apel către etnicii maghiari să se alăture formațiunii sale politice. „Eu i-aş propune să meargă în Valea Uzului şi să își ceară scuze pentru atrocitățile comise acolo şi pentru toate acțiunile antimaghiare din ultimii ani”, a spus Csoma Botond.

Acesta l-a acuzat pe liderul AUR că are un „tupeu obraznic”.

„Simion a avut tupeul să-i invite pe maghiari în AUR. Eu i-aş propune să meargă în Valea Uzului şi să își ceară scuze pentru atrocitățile comise acolo şi pentru toate acțiunile antimaghiare din ultimii ani. Poate să-l ducă şi pe prietenul lui, şovinul Tanasă, care atacă necontenit comunitatea maghiară.

Simion, ai demonstrat din nou că eşti un tupeist obraznic”, a scris Csoma Botond, pe pagina sa de Facebook.

Marți, George Simion a spus că „UDMR are o problemă de legitimitate, de reprezentativitate” și a lansat un apel către etnicii maghiari să se alăture formațiunii sale politice.

„Etnicii maghiari, cetăţeni români care au ieşit în stradă la începutul anului împotriva taxelor lui Bolojan, la Miercurea Ciuc, la Odorheiu Secuiesc, la Sfântu Gheorghe şi în multe alte localităţi, au cerut reprezentanţilor lor din Parlament să voteze moţiunea de cenzură. UDMR are o problemă de legitimitate, de reprezentativitate, a justificat nevotarea moţiunii de cenzură prin faptul că a fost introdusă de către AUR.

AUR respectă vocea românilor care şi-au dat votul pentru noi şi ar fi fost cazul ca şi reprezentanţii UDMR din Harghita, din Covasna, din Mureş, din Cluj, din Satu Mare şi peste tot unde există în această ţară etnici maghiari pe care îi iubim şi îi considerăm cetăţeni cu drepturi depline ai României, arată că UDMR şi-a trădat alegătorii.

Şi fac un apel la toţi etnicii maghiari care vor să aibă reprezentare politică să se înscrie în AUR, indiferent de etnie - romi, lipoveni, maghiari - avem mulţi membri în acest moment în AUR şi, de altfel, fac acest apel către toţi cetăţenii României. Aţi văzut cât de important este fiecare vot, cât de important este fiecare om, fiecare contează. De aceea, dacă vreţi să câştigăm următoarele bătălii pe care le avem de dus, apelul meu este să vă înscrieţi în AUR”, a spus George Simion, marți seară, într-un briefing de presă.