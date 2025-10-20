Cum explică ministrul PSD al Muncii greşeala de procedură care a dus la respingerea legii pensiilor speciale de CCR

"Am transmis în adresa de înaintare că avizul a fost doar solicitat", a spus Manole. Foto: Agerpres

Ministrul PSD al Muncii, Florin Manole, a explicat luni seară, în direct la Antena 3 CNN, greşeala de procedură care a dus la respingerea reformei pensiilor speciale de Curtea Constituţională a României (CCR). "Am făcut 2 adrese. De ce am trimis de două ori? O dată spre consultare și o dată spre avizare. Am transmis în adresa de înaintare că avizul (N.r. - avizul CSM) a fost doar solicitat", a spus Manole.

"Pe tot parcursul procedurii referitoare la acest proiect, am comunicat pas cu pas la fiecare dintre momente – inclusiv la punerea în transparență, inclusiv la ora la care punem – cu premierul și Cancelaria. S-a făcut într-un mod cât se poate de constructiv.

Faptul că am respectat procedura se vede și din faptul că am făcut 2 adrese. De ce am trimis de două ori? O dată spre consultare și o dată spre avizare. Există, în practica dintre ministere, această uzanță de a trimite cât mai repede, tocmai pentru a da cât mai mult timp de studiere a documentului, mai ales că aveam de-a face cu un document foarte important și un ritm foarte alert", a spus Manole.

El a subliniat că a fost o comunicare "extrem de onestă şi colegială cu Cancelaria Premierului, pentru că am vrut să fim siguri că nu se percepe nicio greşeală dinspre noi".

"Să știţi că nu doar în etapa anterioară, dar și în etapa de procedură, chiar și la ședința de asumare, am avut această comunicare extrem de onestă și colegială cu Cancelaria, pentru că era un proiect despre care premierul a vorbit de multe ori, care era de mare interes public și am vrut să fim siguri că nu se percepe, dinspre noi, nicio greșeală.

În ultima instanță, e și etapa de răspuns, atacul la CCR pe acest proiect, când Guvernul a trebuit să formuleze un răspuns. Ministerul Muncii a răspuns rapid și pe larg. În această ultimă parte, de exemplu, consilierul premierului, Lupu, cred că poate să mărturisească că am fost cât se poate de constructivi", a subliniat el.

El a adăugat că, în adresa de înaintare, s-a menţionat faptul că avizul CSM "a fost doar solicitat".

"Spun asta pentru că am văzut, în alte redacții, că Ministerul Muncii ar fi tergiversat și obstrucționat. Am vorbit în adresa de înaintare, am transmis că avizul a fost doar solicitat.

Despre discuțiile referitoare la constituționalitate, au fost observații preponderent dinspre Ministerul Justiției, care are mai multe competențe pe domeniul acesta", a adăugat ministrul PSD al Muncii.

Manole a afirmat că Ministerul Muncii nu are ce să-şi reproşeze.

"Ministerul Muncii nu are, ca instituție, ce să-și reproșeze nicio secundă. Demontăm doar acuzațiile altora, pentru că nu este și nu a fost o atitudine de necolegialitate din partea Ministerului Muncii raportat la acest proiect.

Vă garantez că Ministerul Justiției a comunicat la fel de consistent și de serios cu Cancelaria pe acest proiect, inclusiv din punct de vedere cantitativ", a concis el.

Curtea Constituţională a României a respins luni reforma pensiilor speciale, argumentânt că "lipsa avizului CSM coroborat cu neașteptarea curgerii de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obținerii acestuia încalcă art.1 alin.(3) și (5) raportat la art.133 alin.(1) și art.134 alin.(4) din Constituție".