Cum va funcționa Guvernul Bolojan, după plecarea PSD. Ce prevede Constituția și când devine un guvern interimar cu atribuții limitate

Premierul Ilie Bolojan. Foto: INQUAM Photos/George Călin

După decizia PSD de a retrage sprijinul politic al premierului Ilie Bolojan, social democrații vor oficializa ruperea Coaliției prin demisia miniștrilor PSD din Guvern. Sorin Grindeanu și Claudiu Manda au anunțat, marți, că „joi PSD va demonstra că nu mai e la guvernare”. Demisia miniștrilor PSD schimbă culoarea politică a guvernului, iar premierul are la dispoziție 45 de zile să vină în Parlament pentru un vot de încredere. Constituția nu precizează însă clar ce se întâmplă dacă premierul prelugește interimatele miniștrilor demisionari. Un lucru este cert, până la demiterea Guvernului, care se poate face prin moțiune de cenzură sau printr-o demisie a premierului, actualul Guvern, chiar și fără minștrii PSD, este un guvern cu drepturi depline.

Potrivit art. 110 alin. (2) din Constituție, „Guvernul este demis la data retragerii de Parlament a încrederii acordate sau dacă primul-ministru se află într-una din situațiile prevăzute la art. 106, cu excepția revocării, ori este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile mai mult de 45 de zile.” Prin aceste dispoziții, sunt prevăzute trei situații în care Guvernul își încetează mandatul înainte de termen.

În ce situații poate fi demis un Guvern

Prima situație o reprezintă retragerea încrederii acordate Guvernului, prin depunerea unei moțiuni de cenzură, în condițiile stabilite de art. 113 din Constituție, sau în cazul angajării răspunderii Guvernului, potrivit art. 114 din Constituție, dacă s-a introdus o moțiune de cenzură și aceasta a fost adoptată.

O a doua situație poate să intervină atunci când prim-ministrul se află într-unul din cazurile de „încetare a funcției de membru al Guver­nului” enumerate de art. 106 din Constituție, și anume: demisie, pierderea drepturilor elec­to­rale, starea de incompatibilitate, deces, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.

Ultima situație poate să apară în cazul în care prim-ministrul nu își poate exercita atribuțiile pe o perioadă de peste 45 de zile.

Până în momentul în care Guvernul nu este demis, acesta funcționează cu drepturi depline. Chiar și în cazul în care se schimbă culoarea politică a guvernului, iar premierul vine în Parlament pentru un vot de reconfirmare, Constituția nu precizează clar dacă neobținerea votului de încredere duce automat la căderea Guvernului.

Art. 85 alin. (3) din Constituție precizează faptul că, dacă se schimbă structura sau compoziția politică a Guvernului, Președintele va putea exercita numirea „numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru”.

Astfel, Constituția spune clar că trebuie aprobare în Parlament pentru noua formulă guvernamentală, dar nu spune explicit că Guvernul este demis automat fără această aprobare.

Ce se întâmplă dacă guvernul este demis

Constituția și Legea 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor stabilesc faptul că mandatul unui premier interimar nu se poate întinde mai mult de 45 de zile.

Spre deosebire de un guvern care a fost validat de o majoritate parlamentară, un guvern interimar are atribuții mult mai limitate. Astfel, premierul interimar și colegii săi nu au dreptul să propună legi noi sau să emită ordonanțe de urgență, limitându-se doar la acele cte administrative care permit funcționarea de zi cu zi a aparatului administrativ până la votarea unui executiv cu puteri depline.

„În cazul încetării mandatului său, în condiţiile prevăzute de Constituţie, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, Guvernul continuă să îndeplinească numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi. În această perioadă Guvernul nu poate emite ordonanţe şi nu poate iniţia proiecte de lege ”, stabilește legea 90/2001 la Articolul 26, aliniatul 3.