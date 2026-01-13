Cum va funcționa platforma „eSănătatea mea”. Ce se schimbă concret pentru pacienți și medici

Aplicația ar putea deveni vizibilă publicului mai devreme, chiar din luna mai, cu precizarea că nu toate funcțiile vor fi disponibile imediat. sursa foto: Getty

România urmează să lanseze, din această vară, o nouă platformă digitală de sănătate, care promite să rezolve una dintre cele mai vechi probleme ale sistemului: lipsa unei legături reale, funcționale, între pacient, medic și farmacie. Proiectul se numește eSănătatea mea și este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cu un buget de aproximativ 100 de milioane de euro.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat la Antena 3 CNN că platforma este deja implementată în proporție de 65% și că termenul oficial de finalizare este luna august 2026.

„eSănătatea mea este un proiect prin PNRR în valoare de 100 de milioane de euro. Proiectul este, în momentul de față, implementat undeva la 65 la sută. Ce vedeți acolo este un demo. Termenul de finalizare și punere în funcțiune este august, anul acesta”, precizează Rogobete.

Totuși, aplicația ar putea deveni vizibilă publicului mai devreme, chiar din luna mai, cu precizarea că nu toate funcțiile vor fi disponibile imediat.

„Cred că va fi înainte de august dat în funcțiune, dar aici fac o mențiune: ea va fi total funcțională după ce se fac absolut toate testele. Deci chiar dacă ea o să apară disponibilă mai repede, să zicem în luna mai, nu vor fi funcționale din prima toate modulele. Ele se vor optimiza și funcționale sută la sută vor fi în luna august, anul acesta”, mai spune ministrul Sănătății.

Ce este, de fapt, „eSănătatea mea”

Pe scurt, platforma își propune să aducă sistemul medical românesc „în zona de normalitate”, după ani de blocaje, sincope tehnice și soluții de avarie care funcționau doar pe hârtie. Noutatea, acum, este că pacientul devine parte activă a sistemului digital, nu doar un nume într-o bază de date.

„Este o platformă care ne duce în zona de normalitate: ea va interacționa cu pacientul. Pacientul va putea intra în această platformă fie de pe telefonul mobil, fie de pe alt dispozitiv, își poate vedea istoricul medical”, susține Rogobete.

Platforma va integra, în sfârșit, toate documentele medicale importante într-un singur loc: dosar electronic, rețete, bilete de trimitere, scrisori medicale. Toate vor fi digitale și interconectate.

„Dosarul electronic al pacientului, într-un final apoteotic, după ce 30 de ani s-au lăudat cu el, în sfârșit se întâmplă. Scrisoare medicală, bilet de trimitere, rețetă electronică. Practic, toate documentele se digitalizează și se conectează și interconectează între sisteme: adică între furnizori, farmacii și așa mai departe, dar de data asta și cu pacientul”, mai explică Alexandru Rogobete.

De ce era nevoie de o platformă nouă

România folosește și în prezent un sistem electronic în sănătate, gestionat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Problema este că acest sistem este vechi, greu de actualizat și cade frecvent, uneori pentru zile întregi. Tocmai din acest motiv, rețetele pe hârtie au rămas o soluție de rezervă, deși, teoretic, sistemul ar fi trebuit să fie complet digital.

Actuala platformă – inclusiv vechiul PIAS – a ajuns la limita capacității sale. Gestionează datele a peste 18 milioane de persoane și a aproximativ 70.000 de furnizori de servicii și medicamente. Zilnic, sunt procesate peste 700.000 de servicii medicale, dintre care peste 200.000 sunt prescripții.

Cum va funcționa, concret, pentru pacient

În forma sa finală, eSănătatea mea va include și o aplicație mobilă. Acolo vor fi centralizate toate informațiile relevante pentru pacient și medic: istoricul medical, documentele, tratamentele.

Într-un scenariu simplu, medicul introduce rețeta în sistem, iar pacientul merge la farmacie doar cu actul de identitate și/sau cardul de sănătate. Nu mai sunt necesare documente tipărite, copii, dosare sau drumuri inutile, iar comunicarea dintre medic, farmacie și pacient se va face în timp real.