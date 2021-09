Dan Barna: USR va vota moțiunea de cenzură a PSD. ”Am văzut, PSD și Florin Cîțu colaborează foarte bine!”

„În politică, obiectivul politic este cel determinant, nu instrumentul. Noi am spus foarte clar, din momentul în care premierul Florin Cîțu a decis să ne împingă afară din coaliție, am spus că acest premier nu mai are susținerea USR PLUS. Am fost consecvenți în toată această perioadă, suntem singurii care nu s-au sucit, nu au spus că ba votăm, ba nu votăm, ba că îl susținem pe premier, ba că nu îl susținem, cum face PSD de aproape o lună și jumătate”, a declarat Dan Barna.

Întrebat ce șanse dă acestei moțiuni de cenzură, copreședintele USR PLUS afirmă că acest lucru depinde de liderii PSD.

„Asta depinde foarte mult dacă PSD-ul și Marcel Ciolacu decid să-l susțină mai departe pe Florin Cîțu și atunci se poate intra direct într-o logică de Guvern PNL-PSD. Altfel, eu cred că această moțiune are șanse foarte mari să treacă. Dacă PSD-ul depune moțiunea, și-o și votează, moțiunea are toate șansele să treacă, există nu doar teoretic, ci și practic, declarații explicite ale suficientelor forțe din Parlament ca moțiunea să treacă”, adaugă Barna.

Barna a declarat că nu a discutat cu liderii PSD, pentru că „o moțiune este un instrument parlamentar prin care se pune la îndoială susținerea sau nu a Guvernului”.

„Acum, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultima perioadă, când am văzut un USL activ, am văzut un PNL-PSD cot la cot, braț la braț, chiar am văzut o declarație a fostului președinte PNL, foarte plastică, spunând că PSD nu și-a apărat niciodată propriii premieri așa cum îl apără pe Florin Cîțu, apare această întrebare, e corect.

Pe de altă parte, ieri, totuși, ei au depus propria moțiune de cenzură, adică ar trebui să fie un nivel de schizofrenie destul de mare să-și depună propria moțiune de cenzură și apoi să nu participe la votul ei, dar nimic nu e exclus, am văzut, PSD și Florin Cîțu colaborează foarte bine.

Votul moțiunii de cenzură va confirma dacă avem Guvern minoritar sau Guvern PNL-PSD, așa cum este în această perioadă sau în cele din urmă, acest premier și acest Guvern care nu mai are susținere va pica și vom intra într-o logică de ieșire din criză cât mai rapidă, mai spune Dan Barna la RFI, citat de Mediafax.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal