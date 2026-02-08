Darău, după întâlnirea cu ambasadoarea Austriei: "Am discutat despre cum putem promova mai eficient România în afara granițelor"

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat, duminică, după ce s-a întâlnit cu Ulla Krauss-Nussbaumer, ambasadoarea Austriei în România, că ţara noastră îşi propune să dezvolte şi să consolideze parteneriatele cu Viena pentru stimularea schimburilor economice şi creşterea capacităţilor de producţie în industrie. "Am discuta despre potențialul turismului românesc și despre modul în care putem promova mai eficient România în afara granițelor", a precizat Darău.

"Îi mulțumesc Excelenței Sale, doamna Ulla Krauss-Nussbaumer, Ambasadorul Republicii Austria în România, pentru vizita la Minister și pentru dialogul constructiv despre viitorul cooperării între cele două state.

România își propune să dezvolte și să consolideze parteneriatele care vor duce la schimburi economice mutual benefice și la creșterea capacităților noastre de producție în industrie.

Am discutat, de asemenea, despre potențialul turismului românesc și despre modul în care putem promova mai eficient România în afara granițelor. Organizațiile de Management al Destinației reprezintă un instrument necesar în această direcție și avem nevoie de schimburi de experiență, pentru eficientizarea lor.

Parteneriatul româno-austriac are la bază fundamente solide, iar prin consolidarea acestuia - bazată pe dialog continuu și cooperare strânsă - ne propunem să dezvoltăm proiecte comune cu impact real și durabil asupra economiei României, creând oportunități pentru ambele țări", a postat ministrul Economiei, Irineu Darău.