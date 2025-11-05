De ce este foarte mică sigla PSD pe panourile electorale ale lui Daniel Băluţă? Explicația candidatului

De ce sigla PSD de pe panourile electorale ale lui Băluţă este foarte mică;Foto: Hepta

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, candidatul PSD-ului pentru postul de edil la Capitală, a explicat de ce pe panourile sale electorale sigla partidului e foarte mică. "Am vrut să prezint întocmai proporţia, din punctul meu de vedere: 99% este vorba despre administraţie şi rezultate, doar 1% politică", a susţinut prim-vicepreşedintele social-democraţilor la Romania TV.

”Veţi vedea de data asta, şi am această convingere, că acest oraş a avut un eşec lamentabil în general, alegând politicieni. Cred că e cazul să alegem oameni care se pricep. E adevărat, sunt şi politician.

Nouăzeci şi la sută am această componentă tehnică, pentru că pentru a face lucruri avem nevoie de ştiinţă de carte, avem nevoie de tehnică, avem nevoie să învăţăm în permanenţă lucruri noi, şi diferenţa, dacă vreţi, unu la sută, este aceea de politician", a afirmat Băluţă, care a continuat:

"La aceste alegeri nu votăm parlamentari, la aceste alegeri votăm oameni, este vorba de a alege oameni, ca atare am vrut să prezint întocmai proporţia, din punctul meu de vedere: 99% este vorba despre administraţie şi rezultate, doar 1% politică".

Băluță, desemnat de PSD, cu unanimitate de voturi, candidat la Bucureşti

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a primit, săptămâna trecută, votul Consiliului Politic Naţional al PSD pentru a fi candidatul partidului la Primăria Capitalei. Băluţă a fost validat cu unanimitate de voturi pentru această candidatură.

Daniel Băluţă a mai spus că îşi doreşte ”un Bucureşti pentru oameni, un oraş unde apa caldă şi căldura nu sunt un privilegiu, ci o normalitate, un oraş unde spitalele noi dau încredere, unde traficul nu ne fură viaţa, unde curăţenia şi siguranţa sunt fapte, nu promisiuni”.