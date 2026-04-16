De ce vrea Guvernul să scoată la vânzare părți din companii strategice. CEC Bank, Hidroelectrica și Romgaz sunt priorități

3 minute de citit Publicat la 23:07 16 Apr 2026 Modificat la 23:15 16 Apr 2026

Guvernul Bolojan vrea să scoată la bursă părți din cele mai importante companii de stat.

Documente interne ale Guvernului, obținute în exclusivitate de Antena 3 CNN, arată cum vrea Ilie Bolojan să scoată la bursă părți din cele mai importante companii de stat. Planul este deja împărțit pe priorități clare: Hidroelectrica, Romgaz și CEC Bank sunt primele vizate, în timp ce alte companii sunt amânate sau ținute „în așteptare” din cauza riscurilor.

De ce vrea Guvernul să scoată la vânzare părți din companii strategice

Nu este vorba doar despre bani la buget, ci și despre un plan mai amplu: întărirea Bursei de Valori București și atragerea investitorilor mari.

Potrivit raportului realizat de aparatul vicepremierului Oana Gheorghiu, listarea unor pachete din companiile de stat este văzută ca o „opțiune strategică viabilă”. Pe lângă presiunile din PNRR, documentul indică și un alt motiv: România are nevoie de mai multe companii mari listate pentru ca Bursa de Valori București să devină relevantă în regiune.

În prezent, spun autorii raportului, piața de capital locală riscă să rămână în urma unor țări precum Polonia, Cehia sau Austria, din cauza lipsei de companii mari și lichide. Fondurile de pensii și investitorii instituționali au nevoie de astfel de active pentru a investi, iar fără ele, piața rămâne limitată.

Hidroelectrica - prioritate maximă

În cazul Hidroelectrica, recomandarea este clară: listare rapidă prin vânzarea unui pachet de 5–10% în 2026. Compania este considerată cel mai valoros activ al statului – profitabilă, stabilă și cu interes garantat din partea investitorilor, după succesul listării din 2023.

Argumentele din raport sunt ferme: are cea mai mare capitalizare bursieră din România, generează anual miliarde la buget și poate atrage investitori instituționali mari.

Există însă și riscuri: statul deține deja 80%, deci spațiul de vânzare este limitat fără a pierde controlul, iar momentul ales pentru tranzacție este crucial, din cauza fluctuațiilor de preț.

Verdict: RECOMANDAT - prioritate maximă pentru 2026.

Romgaz - listare în 2026, dar cu atenție la timing

Și Romgaz este pe lista scurtă. Statul ar putea vinde 5-7% din acțiuni, tot în 2026.

Compania este atractivă mai ales datorită proiectului Neptun Deep, care ar putea aduce creșteri importante de venituri după 2026. În plus, are deja lichiditate bună și interes din partea investitorilor.

Pe de altă parte, raportul atrage atenția asupra dependenței de parteneri și a volatilității prețului gazelor, care poate influența valoarea acțiunilor.

Verdict: RECOMANDAT - dar execuția depinde de momentul optim din piață.

CEC Bank - „cel mai solid candidat de IPO”

Pentru CEC Bank, documentul vorbește despre o listare prin ofertă publică inițială (IPO), posibil chiar în 2026.

Statul deține 100% din bancă, ceea ce simplifică procesul. În plus, CEC este deja familiarizată cu piața de capital și ar putea atrage rapid investitori.

Avantajele sunt clare: capital nou pentru dezvoltare, transparență mai mare și un semnal politic puternic privind reforma companiilor de stat.

Există însă și rezerve: listarea ar limita folosirea băncii în programe guvernamentale și ar impune reguli comerciale mai stricte.

Verdict: RECOMANDAT - unul dintre cele mai sigure IPO-uri din portofoliu.

Nu toate companiile sunt însă gata pentru bursă. Nuclearelectrica, de exemplu, este amânată. Motivul: investițiile mari și retehnologizarea reactorului 1, care vor afecta temporar producția și profitul. În aceste condiții, o vânzare acum ar putea aduce un preț mai mic decât potențialul real.

În alte cazuri, planurile sunt condiționate de probleme nerezolvate. La Salrom, listarea depinde de finalizarea unui audit al rezervelor de sare, întârziat de ani de zile. Iar la Poșta Română, autoritățile spun că este nevoie mai întâi de un studiu clar privind costurile și valoarea reală a companiei.

În cazul Loteriei Române, listarea nu este considerată urgentă. Compania are un brand puternic, dar dimensiunea redusă și sensibilitatea politică fac ca acest pas să fie amânat.