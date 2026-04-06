Deputatul AUR Tiberiu Boşutar a fost trimis în judecată pentru că a instigat la incendierea clădirilor publice

George Simion şi Tiberiu Boşutar. Sursa foto: Tiberiu Boşutar / Facebook

Deputatul AUR Tiberiu Nicolae Boşutar a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General într-un dosar în care este acuzat de instigare publică din perioada în care încă nu dobândise calitatea de parlamentar, notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al PICCJ, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a finalizat cercetările şi a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a unui deputat din Parlamentul României sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare publică.

Demnitarul nu este specificat în comunicatul citat, însă surse oficiale din Parchetul General au precizat, pentru AGERPRES, că este vorba despre Tiberiu Nicolae Boşutar.

Ar fi instigat publicul la infracţiuni

Anchetatorii notează în rechizitoriu că, la data de 7 decembrie 2024, în jurul orei 13:00, în timp ce se afla pe strada Gării din municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, în faţa Instituţiei Prefectului şi a Biroului Electoral Judeţean Bistriţa-Năsăud, pe fondul anulării alegerilor prezidenţiale, folosind o transmisiune live prin intermediul unei platforme de socializare pe care şi-a creat un profil vizualizat de 84.800 de persoane, acesta ar fi a instigat publicul să săvârşească infracţiuni.

"În mod concret, inculpatul a incitat la provocarea de revolte violente care să ducă la incendierea clădirilor instituţiilor publice, folosind în acest sens îndemnul către urmăritori: 'Bă, ar trebui să aruncăm în aer clădirile astea'", arată procurorii, care adaugă că în rechizitoriu s-a reţinut faptul că ordinea şi liniştea publică au fost afectate de climatul tensionat determinat de instigarea la săvârşirea de fapte penale, precum şi că dreptul la liberă exprimare nu este un drept absolut, acesta fiind susceptibil de anumite limitări, una dintre situaţiile de excepţie în care dreptul la liberă exprimare poate fi restrâns fiind aceea impusă în scopul prevenirii săvârşirii de infracţiuni.

Parchetul menţionează că la data săvârşirii faptelor acesta încă nu dobândise calitatea de deputat.

Rechizitoriul a fost transmis Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, instanţă competentă să judece cauza în fond.