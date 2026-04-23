Deputatul care a trecut de la PSD la PNL explică de ce a luat această decizie: „PSD e cel mai bun agent electoral al AUR”

Deputatul Petre Emanoil Neagu. Foto: Agerpres

Petre Emanoil Neagu, deputatul care a anunțat zilele acestea că a trecut de la PSD la PNL, a explicat joi la Antena 3 CNN de ce a luat această decizie. În acest moment, spune el, social-democrații au devenit agenți electoral ai partidului AUR.

„A fost o decizie destul de dificilă, dar nu a fost o decizie luată la impuls sau peste noapte. Am avut discuții nenumărate atât cu colegii mei de la Buzău, colegii mei parlamentari din toate circumscripțiile electorale, iar practic decizia pe care a luat-o PSD de a retrage sprijinul politic al domnului prim-ministru cred că a fost o decizie absolut nefericită”, a declarat Neagu, la emisiunea Decisiv.

Acesta a continuat spunând că „PSD în momentul ăsta, și nu vreau să-i supăr pe cei de la AUR, s-a făcut cel mai bun agent electoral al partidului AUR”.

„Nu mi se pare normal, în momentul în care noi avem o înțelegere, am semnat un protocol, și nu am semnat un protocol pentru votanții noștri, pentru membri de partid ai unui partid sau altul, am votat un protocol pentru români... Mi se pare firesc când ai o înțelegere să duci drumul până la capăt”, a mai afirmat el.

Întrebat dacă este „Bolojenist”, acesta a răspuns: „M-ar onora acest titlu. Eu cred că am luat o decizie rațională și în spiritul decenței, dacă vreți, pentru că noi, parlamentarii, nu suntem puși să avem interesele unui grup, ci ale țării”.

Petre Neagu a precizat, de asemenea, că nu a votat luni, când social-democrații au decis să îi retragă sprijinul politic lui Ilie Bolojan: „Nu am votat în niciun fel, pentru că eu mi-am arătat opțiunea și nu avea rost să mă duc să votez”.