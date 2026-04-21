Un deputat PSD a mers la ședința PNL și își schimbă Grupul parlamentar. Despre retragerea sprijinului pentru Bolojan: „Ce am rezolvat?”

Deputatul Petre Emanoil Neagu. Foto: Agerpres

Deputatul Petre Emanoil Neagu, care a intrat în Parlament pe listele PSD la alegerile din 2024, a trecut la Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal, după ce a mers, marți, la ședinta Biroului Național Politic al PNL. El a afirmat că are anumite convingeri peste care nu poate să treacă. Totuși, el a spus că, momentan, nu are nicio adeziune pentru a intra în PNL, deoarece „este prea devreme”, scrie Agerpres.



„Azi am trimis o înștiințare oficială la Biroul Permanent al Camerei Deputaților că începând de mâine nu mai activez în grupul Partidului Social Democrat, însă activez ca și activitate parlamentară în grupul Partidului Național Liberal”, a spus, marți, pentru Agerpres, deputatul Neagu, care a precizat că momentan nu are nicio adeziune pentru a se înscrie în PNL deoarece „este prea repede”.

El a criticat decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.



„Ce m-a făcut să trec (N.r. - la Grupul parlamentar al PNL) sunt niște convingeri ale mele peste care nu pot să trec. În primul rând, nu am înțeles acțiunea pe care a avut-o Partidul Social Democrat vizavi de ce s-a întâmplat, mai ales că, cu siguranță prim-ministru Bolojan a greșit, a și lucrat, a făcut și lucruri bune, dar toți suntem responsabili, eu așa știu, fiind parlamentar, când a fost o asumare, când a fost bugetul, când a fost moțiune de cenzură noi am votat pentru susținerea Guvernului.

Și atunci nu avem și noi o parte, și tot noi împreună cu actuala coaliție trebuia și să scoatem țara din această situație, mai ales că nu e o situație favorabilă, și internațională, sunt războaie și așa mai departe, e criza din Golf. Cred eu că nu era momentul. Și ce am rezolvat, eu asta nu înțeleg, ce am rezolvat în momentul acesta?”, a spus Petre Emanoil Neagu.



El spune că, în momentul de față, este important ca toate forțele politice responsabile să conlucreze, deoarece altfel vor avea de pierdut cetățenii.



„Important este ca toate forțele responsabile și care se declară responsabile și cu dragoste față de țară să-și dea mâna ca să ieșim din situația în care suntem, pentru că altfel să știți că nu are nimeni nimic de câștigat, dar cel mai mult pierdem tot noi cetățenii și pe urmă și victime colaterale partidele, asta are mai puțină importanță”, a spus Neagu.



Parlamentarul buzoian, care a fost președintele CJ Buzău în trei mandate, a menționat faptul că nu se mai simțea util în PSD și că, într-un fel, a văzut că „practic se dorea plecarea mea”.

„A venit o vreme în care nu mai sunt compatibil cu anumite idei și anumiți colegi ai mei din Organizația Județeană Buzău”, a precizat el.



Petre Emanoil Neagu a spus că dorește să-și ducă la bun sfârșit mandatul de parlamentar până în 2028 și să fie mai aproape de oameni prin deschiderea unui nou birou parlamentar într-o locație care nu este sediu de partid, astfel încât cetățenii să poată să vină mai ușor să-și facă auzite cu doleanțele.

PSD și-a retras, luni, sprijinul pentru premierul liberal Ilie Bolojan, iar miniștrii social-democrați ar urma să demisioneze miercuri sau joi.

Nicușor Dan a convocat, pe rând, partidele la consultări, marți, pentru a găsi o soluție.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți, că începând chiar de astăzi va da startul negocierilor pentru un guvern minoritar cu USR, UDMR și cu grupul minorităților. Prim-ministrul nu a spus categoric dacă va negocia pe viitor și cu parlamentarii din Opoziție, dar a lăsat de înțeles că va purta discuții pentru ca o eventuală moțiune de cenzură împotriva sa să nu treacă.