Diana Șoșoacă e așteptată pentru audieri, la Parchetul General, în dosarul în care e acuzată de propagandă legionară

2 minute de citit Publicat la 10:33 07 Noi 2025 Modificat la 10:33 07 Noi 2025

Eurodeputata Diana Șoșoacă e inculpată într-un dosar de propagandă legionară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Eurodeputata Diana Șoșoacă este așteptată vineri, la ora 12:00, la sediul Parchetului General, pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară, potrivit Agerpres. Lidera S.O.S. România a mai fost chemată la Parchet în urmă cu o lună, atunci când a fost informată de procurori că are calitatea de inculpată. Totuși, ea a refuzat atunci să dea declarații în dosar.

În luna septembrie, procurorul general Alex Florența a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare în cazul Dianei Șoșoacă, suspectată de comiterea a 11 infracțiuni: 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal; 4 infracțiuni de promovare în public a cultului persoanelor condamnate pentru genocid contra umanității și crime de război, precum și fapta de a promova în public idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe; promovarea, în public, în orice mod, de idei, concepții sau doctrine antisemite; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea evidentă a Holocaustului ori a efectelor acestuia, prin orice mijloace, în public; ultraj.

Ca reacție, Diana Șoșoacă a declarat că solicitarea Parchetului General adresată Parlamentului European reprezintă 'o tentativă de execuție politică'.

Diana Șoșoacă a fost implicată în mai multe evenimente de violență

De-a lungul timpului, Diana Șoșoacă a fost implicată în mai multe evenimente de violență fizică și verbală.

În luna februarie 2025, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus la Parchetul General un denunț la adresa Dianei Șoșoacă pentru promovarea cultului dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu, condamnat pentru genocid.

Astfel, pe 11 februarie 2025, Diana Șoșoacă a avut o intervenție în plenul Parlamentului European, în cadrul căreia le-a recomandat colegilor să elaboreze strategiile de politică externă după modelul dictatorului Nicolae Ceaușescu, afirmând că: 'Nimeni nu l-a egalat vreodată'.

În octombrie 2024, Parchetul General s-a autosesizat și a deschis un dosar penal după ce Diana Șoșoacă l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.

Nemulțumită că judecătorii de la Curtea Constituțională i-au invalidat candidatura la alegerile prezidențiale, Diana Șoșoacă a intrat atunci live pe YouTube și l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.

'Din acest moment, s-a terminat cu România, nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât 'Trăiască Legiunea și Căpitanul', care au fost omorâți de aceeași putere jidănească care a acționat și acum. Rușine tuturor!', spunea Șoșoacă.

La sfârșitul lunii noiembrie 2024, Diana Șoșoacă a mers la troița din localitatea ilfoveană Tâncăbești, unde a fost organizată o comemorare a 86 de ani de la moartea liderului mișcării legionare, Corneliu Zelea-Codreanu, și a altor 13 membri ai mișcării de extremă dreapta.

'E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot', declara Diana Șoșoacă despre Corneliu Zelea Codreanu, într-o transmisiune pe Facebook.

*** În decembrie 2021, o jurnalistă din Italia depune plângere penală împotriva Dianei Șoșoacă, pe care o acuză că a sechestrat-o în cabinetul ei de avocatură din București din cauza neînțelegerilor legate de un interviu.