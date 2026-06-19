Dominic Fritz a fost reconfirmat în unanimitate în funcția de președinte USR. „Decizia ICCJ e profund nedreaptă și disproporționată”

Primarul Timișoarei și președintele USR, Dominic Fritz. Foto: Agerpres

Biroul Național al USR a decis vineri, prin vot unanim, ca Dominic Fritz să rămână în continuare președintele partidului. USR considera decizia ICCJ drept „profund nedreaptă și disproporționată”, se arată într-un comunicat al partidului.

Dominic Fritz va cere și o reconfirmare din partea USR la Congresul partidului, programat în octombrie

Primarul din Timișoara și președintele USR Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu ANI care l-a acuzat de conflict de interese și va avea o interdicție de trei ani pentru a ocupa funcții publice. ICCJ a menținut decizia din prima instanță în procesul lui Frtiz cu ANI, prin care a fost declarat în conflict de interese.

„Considerăm că decizia ICCJ este profund nedreaptă și disproporționată. Vorbim despre o situație în care nu există niciun folos personal, niciun prejudiciu și nicio faptă de corupție, ci despre o interpretare excesivă a legislației privind conflictul de interese. Din acest motiv, Dominic Fritz va continua toate demersurile legale pentru apărarea drepturilor sale și va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Această situație trebuie analizată și din perspectiva standardelor europene privind drepturile fundamentale și exercitarea mandatului public”, a declarat Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al USR.

Cristian Seidler a acuzat PSD de o dezinformare, legată de faptul că în urma sentinței ICCJ, prefectul de Timiș ar trebui să dispună încetarea mandatului de primar al Timișoarei, deși legislația în vigoare nu prevede acest lucru.

„PSD încearcă să inducă în eroare opinia publică în privința efectelor deciziei instanței. Prefectul județului Timiș are obligația legală de a aplica prevederile legii, indiferent cine ocupă funcția. Exact același lucru s-a întâmplat și în anul 2023, când prefectul de atunci, și actual președinte al PSD Timișoara, Mihai Ritivoiu, a emis ordinul de sancționare a primarului din Recaș, aflat într-o situație similară de conflict de interese administrativ. Atunci prefectul PSD de Timiș Mihai Ritivoiu a aplicat o amendă de 10% din salariu pe o perioadă de 6 luni pentru primarul din Recaș. Care este diferența dintre cei doi primari, că Dominic Fritz este de la USR și trebuie eliminat?”, a afirmat Cristian Seidler.