Pîslaru le răspunde protestatarilor care i-au cerut majorarea salariului minim: „Nu avem vreo bornă care să ne permită să luăm decizii”

Mai multe federaţii sindicale au protestat marţi în faţa Ministerului Muncii, solicitând creşterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027. Foto: Agerpres

Dragoș Pîslaru a declarat marți că o decizie privind salariul minim nu va fi luată zilele acestea, în ciuda protestelor declanșate de sindicate, relatează Agerpres. Ministrul interimar al Muncii a declarat că Guvernul are termen până la 20 octombrie să prezinte raportul privind valoarea salariului minim, în funcție de datele de la INS și de la Comisia Naţională de Prognoză. Abia după acest raport, va fi luată o decizie privind majorarea salariului minim, care în prezent este de 4.325 de lei brut. Mai mult, Pîslaru a atras atenția că un guvern interimar nu poate decide să crească salariul minim.

„Cu privire la elementele pe care le avem pe agendă, vă pot spune că cele două revendicări care au fost anunţate, prima dintre ele, legată de salariul minim, pe data de 5 iunie, conform HG 35/2025, a existat deja o consultare cu privire la pregătirea cercetării care să fundamenteze nivelul salariului minim.

Termenul, după cum ştiţi, conform hotărârii de Guvern, este de 20 octombrie, pentru a prezenta raportul bazat pe datele de la INS şi de la Comisia Naţională de Prognoză, care să ducă la fundamentarea, evident, în buget şi la deciziile care vor fi luate. Prin urmare, cu siguranţă, protestele sunt o formă de exprimare a sindicatelor.

În acest moment, însă, nu avem vreo bornă care să ne permită, într-un fel, să luăm nişte decizii”, a declarat Dragoş Pîslaru.

Ministrul interimar al Muncii a atras atenția că în acest moment un guvern interimar, iar decizia majorării salariului minim trebuie luată de un guvern cu puteri depline.



„Aş vrea doar să-mi permiteţi să fac şi eu o remarcă de context. În condiţiile în care nu este neapărat vreo urgenţă, vreo iminenţă de luare vreo decizie a Guvernului, suntem într-o situaţie în care, pe de-o parte, confederaţiile sindicale spun că Guvernul nu are legitimitate şi că ar trebui să nu facă nimic, pe de altă parte, tocmai vedem că sunt solicitări pe care le pun în faţa Guvernului, ca şi cum Guvernul interimar ar putea să decidă, de exemplu, chestiunea de salariu minim.

Este o prerogativă care nu poate fi exercitată decât de un Guvern cu puteri depline, prin urmare, tot ce putem noi să asigurăm în zona de interimat este să continuăm dialogul (...)”, a afirmat Dragoş Pîslaru.



Mai multe federaţii sindicale au protestat marţi, între orele 11:00 şi 13:00, în faţa Ministerului Muncii, solicitând creşterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 şi deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial şi naţional.