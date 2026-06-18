Dragoș Pîslaru anunță investiții de peste un miliard de lei pentru modernizarea rețelelor de apă și canalizare din Tulcea

Peste 92.000 de persoane vor beneficia de servicii îmbunătățite de alimentare cu apă, anunță Dragoș Pîslaru / Foto: Guvernul României

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a semnat joi un contract de peste un miliard de lei pentru un proiect de infrastructură de apă și apă uzată din Tulcea.

„Am semnat astăzi contractul de finanțare pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură de apă și apă uzată din România: peste 1 miliard de lei pentru modernizarea și extinderea serviciilor de apă și canalizare în județul Tulcea. Este o investiție care va schimba viața oamenilor din 11 localități, de la Tulcea și Isaccea până la Sulina, Crișan și Chilia Veche.

Peste 92.000 de persoane vor beneficia de servicii îmbunătățite de alimentare cu apă, iar gradul de acces la apă potabilă de calitate va ajunge la 100% în zonele vizate de proiect”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, vor fi investiți peste 205 milioane de euro în 133 km de rețele de apă noi sau modernizate, 112 km de rețele de canalizare, stații de tratare și epurare modernizate și soluții de eficiență energetică și reducerea emisiilor.

„Acest proiect are și o poveste importantă. În urmă cu doar câțiva ani, Comisia Europeană considera că documentația nu era suficient de matură pentru finanțare. Proiectul a fost retras, revizuit, îmbunătățit și pregătit din nou, cu sprijinul experților europeni și al tuturor instituțiilor implicate. Astăzi, după ani de muncă, semnăm contractul de finanțare.

Este o dovadă că fondurile europene nu înseamnă doar bani. Înseamnă perseverență, profesionalism și capacitatea de a transforma proiecte complexe în investiții reale pentru comunități. (...) Continuăm să investim în infrastructura esențială a României. Pentru că dezvoltarea durabilă începe cu lucrurile fundamentale: apă curată, servicii publice moderne și condiții mai bune de viață pentru oameni”, a mai transmis Dragoș Pîslaru.