Dragoș Pîslaru: Ieșirea PSD de la guvernare pune în pericol 8 miliarde de euro din fondurile PNRR

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, avertizează că ieșirea PSD de la guvernare pune în pericol peste 8 miliarde de euro din fondurile PNRR, în condițiile în care România mai are la dispoziție doar câteva luni pentru a finaliza reformele necesare, notează Agerpres.

Pîslaru a scris luni seară pe Facebook că mai mult de jumătate dintre reformele critice pentru PNRR se află în coordonarea ministerelor conduse de PSD, iar miza financiară este uriașă.

„PSD contra România: o decizie care ne costă 8 miliarde de euro. Decizia conducerii PSD de a abandona România este un act de iresponsabilitate într-un moment critic pentru ţara noastră. Suntem în ultimele luni decisive pentru PNRR. Vorbim despre aproximativ 10 miliarde de euro pe care România trebuie să îi aducă în ţară până în august 2026. 57% dintre reformele critice sunt în coordonarea ministerelor PSD; 36% din ţintele şi jaloanele rămase sunt tot în responsabilitatea lor. Riscul depăşeşte 8 miliarde de euro dacă aceste reforme nu sunt duse la capăt”, a scris ministrul.

În opinia lui Pîslaru, plecarea PSD de la guvernare în acest moment lasă reformele fără susținere politică tocmai când efortul ar trebui intensificat, iar acest lucru constituie un risc economic major pentru România.

„Să pleci acum de la guvernare înseamnă să laşi aceste reforme fără asumare politică exact când eforturile trebuie accelerate pentru îndeplinirea lor. Este un risc economic major pentru România. După ani de întârzieri şi amânări, abandonarea reformelor în pragul termenului-limită demonstrează faptul că prioritatea conducerii PSD nu este dezvoltarea României, ci evitarea reformelor care deranjează interesele de partid şi care aprind lumina în cămara noastră. România are nevoie astăzi de responsabilitate, muncă serioasă şi asumare. Nu de blocaje şi jocuri electorale oportuniste. Fiecare zi pierdută înseamnă bani pierduţi. Eu aleg să ducem lucrurile până la capăt, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan şi de toţi ceilalţi colegi din Guvern. Vom continua să luptăm în continuare pentru modernizarea României, înţelegând că responsabilitatea pe care o purtăm pe umeri nu e faţă de vreun partid, ci faţă de români şi faţă de România”, a subliniat Pîslaru.

Declarațiile ministrului vin după ce PSD a decis luni să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. La referendumul intern al partidului au participat aproximativ 5.000 de membri ai organizațiilor județene și ai Consiliului Politic Național, iar 97,7% au votat pentru retragerea sprijinului, în timp ce doar 2,3% s-au opus.

Premierul Bolojan a reacționat ulterior, calificând decizia PSD drept „complet greşită şi total iresponsabilă” și anunțând că va continua să își exercite mandatul și să asigure guvernarea.