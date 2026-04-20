Ilie Bolojan anunță că rămâne premier. Le-a mulțumit celor care l-au susținut pe rețelele sociale

Ilie Bolojan. sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă luni seara, după ce PSD a decis să îi retragă sprijinul politic și după ședința PNL în care a primit susținerea unanimă a partidului pentru a rămâne în funcție.

Iată declarațiile integrale ale acestuia:

Am luat act de decizia complet greșită și iresponsabilă a PSD față de România, nu față de o persoană. De ce spun asta?

În vara anului trecut, într-o situație complicată pentru România, am format o coaliție pe baza unui program de redresare care se baza pe trei elemente: să facem ordine în finanțele țării, pe buna guvernare și pe respectul față de cetățeni.

Ceea ce vedem astăzi înseamnă periclitarea finanțelor țării noastre, înseamnă aruncarea în aer a guvernării, totul făcut într-o lipsă de total respect față de cetățenii țării noastre.

În toată această perioadă, toate deciziile care au fost luate au fost conform programului de guvernare, au fost asumate de către toate partidele și este total anormal să încerci să fii doar parte la decizie, dar să fugi în totalitate cu lașitate de răspunderea deciziilor pe care le ai.

Și sunt câteva lucruri care în toată această perioadă nu au fost negociabile și nu cred că trebuie să fie negociabile nici în perioada următoare, pentru că este singura condiție pentru a crea condiții pentru dezvoltare pentru cetățenii țării noastre, să reducem risipa, să facem un stat mai eficient, să susținem investițiile prin atragerea fondurilor europene, și să guvernăm corect și cinstit pentru cetățenii țării noastre.

Orice s-a întâmplat în aceste zile, practic arată că PSD nu este de acord cu aceste principii.

În aceste condiții, având în vedere responsabilitatea pe care o am și o avem față de țara noastră, vom continua să asigurăm guvernarea țării noastre, în așa fel încât să trecem cu bine peste această perioadă complicată pentru țara noastră. În plus, este o decizie iresponsabilă, ținând cont și de contextul internațional.

Pentru că avem o suprapunere de crize, care înseamnă că pe lângă problemele care vin din stagnarea economiei europene din ultimii ani, avem criza generată de războiul din Golf. Avem problemele noastre de deficit și orice om de stat care se consideră responsabil în această perioadă caută să-și întărească țara și economia și nu să o slăbească așa cum se întâmplă prin deciziile pe care le-a luat PSD-ul.

Și tot ce au făcut în aceste zile, mințindu-și electoratul, mințind cetățenii noștri cu privire la lucruri care s-au decis, dar nu și le-au asumat, cu privire la lucruri care au fost făcute într-un fel și nu în altul, nu face decât să descalifice această acțiune politică.

Așa cum v-am spus, în continuare voi continua să exercit mandatul de premier, lucrând pentru cetățenii țării noastre, în așa fel încât să asigurăm stabilitatea guvernării și să facem ceea ce trebuie pentru România.

Aș închide această declarație cu mulțumiri pentru cei care în această seară și pe rețelele sociale mi-au adresat sprijinul lor, mi-au arătat susținere, considerând că nu este un sprijin pentru o persoană, ci este sprijinul pentru România modernă, pentru România onestă, pentru o Românie fără privilegii, fără sinecuri.

Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru susținere!

Mâine va fi o ședință la ora 10:00, iar după ședința biroului extins al PNL, când vom lua deciziile care se impun, vom face declarații.

Declarațiile premierului vin după o zi tensionată, în care PSD a votat retragerea sprijinului politic pentru Bolojan, iar PNL a convocat de urgență o ședință a conducerii în care liderii liberali și-au exprimat unanim susținerea pentru premier – inclusiv Hubert Thuma, președintele PNL Ilfov, considerat principalul contestatar intern al lui Bolojan.

În ședința PNL, Bolojan le-a spus colegilor că nu are de gând să demisioneze și a acuzat PSD că a încercat să fugă de răspunderea deciziilor luate împreună în coaliție.

„Din toamnă, probabil, pe fondul sondajelor, în care rezulta că PSD nu mai e la cota pe care o avea la data alegerilor s-a creat treptat un profil de opoziție a PSD în interiorul guvernării, încercând să fie la decizie, dar și să fugă de răspunderea măsurilor adoptate”, a spus Bolojan în ședința PNL, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Premierul a susținut că toate deciziile din coaliție, inclusiv creșterea TVA, au fost luate de comun acord și că narativa PSD conform căruia ar fi acționat unilateral „e mincinoasă, nu are legătură cu realitatea”.

La rândul său, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat în ședința PNL că „PSD și-a săpat singur propria groapă și vrea să ne ia și pe noi”, adăugând: „Prefer să fiu un partid major, într-o alianță cu partide mai mici, decât să fiu brelocul PSD”.