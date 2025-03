Elena Lasconi spune că scrisoarea trimisă lui Donald Trump după anularea alegerilor a fost „o capodoperă academică”. Foto: Hepta (stânga), Getty Images (dreapta)

Președinta USR, Elena Lasconi, a afirmat sâmbătă că scrisoarea transmisă de ea preşedintelui american Donald Trump, după anularea alegerilor de anul trecut, „a fost o capodoperă academică”.

Lasconi a fost întrebată, într-o conferinţă de presă susţinută la Ploieşti, ce i-ar transmite lui Donald Trump dacă i-ar scrie din nou o scrisoare, acum.

„Credeţi-mă, înţeleg ironia din întrebarea dumneavoastră, dar eu vă zic că mă consider o bună româncă, iar scrisoarea pe care am scris-o eu lui Trump a fost, consider acum, după tot ceea ce s-a întâmplat, că a fost o capodoperă academică, la tot ceea ce s-a întâmplat până acum. Am declarat-o de mai multe ori că o să fac lumină în acest caz, dar nu acum, pentru că nu este bine pentru ţara mea. Dar dacă e să-mi iau orice ironie de la presă şi oricâte înjurături din bula noastră pentru ţara pe care o iubesc.. shoot!”, a declarat preşedinta USR.

Lasconi a mai adăugat că nu şi-a schimbat perspectiva în ceea ce îl priveşte pe Donald Trump.

„Eu nu mi-am schimbat-o şi orice preşedinte ar fi, al României, noi trebuie să ţinem aproape şi să avem o linie de dialog cu preşedintele, cu cine este la Casa Albă. E adevărat că noi avem un parteneriat strategic, dar vedeţi că nu e nimic garantat pe viaţă. Şi atunci, importante sunt relaţiile interumane. Dacă tot am ajuns să vorbim depsre asta, imaginaţi-vă că stă Nicuşor cu Trump faţă în faţă. Ce vorbesc? Sau altcineva, nu ştiu”, a adăugat Lasconi.