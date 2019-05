Elena Udrea, primul Paște alături de fetița ei: ”Am urmărit slujba de Înviere la TV și am ciocnit ouă albe”

Foto: Elena Udrea/ Facebook

Elena Udrea și logodnicul ei, Adrian Alexandrov, au avut parte de un Paște special, prima sărbătoare în calitate de părinți. Cei doi s-au bucurat de produsele tradiționale pascale, însă de pe masă au lipsit ouăle roșii.

”Sărbătorile pascale le-am petrecut alături de Elena și fetița noastră Eva, anul acesta, Paștele fiind o sărbatoare specială pentru noi, pentru că este primul pe care îl petrecem alături de fetița noastră. Ne-am fi dorit să mergem la slujba de Înviere aici, în San Jose, dar, neexistând o biserică ortodoxă, am rămas acasă și am urmărit slujba de Înviere de la Patriarhie, transmisă de posturile românești, la TV. De gătit s-au ocupat Elena și mama ei. Și trebuie să recunosc că au făcut-o destul de bine.

Nu le-a ieșit partea cu vopsitul ouălor, pentru că în San Jose, spre surprinderea mea, nu există vopsea de ouă! Fiind o țară catolică, există diferențe culturale, nu împărtășim aceleași tradiții de Paște, deci degeaba am căutat prin tot orașul vopsea de ouă, pentru că nu am găsit. Am încercat să le vopsim prin metode tradiționale românești, cu sfeclă roșie… Nu au ieșit, așa că am ciocnit ouă albe în ziua de Paște. Am încheiat ziua cu o plimbare liniștită într-un parc frumos din zonă” a povestit logodnicul Elenei Udrea pentru Cancan.