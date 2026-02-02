Eliminarea impozitului pe locuinţe, indexarea pensiilor şi a alocaţiilor, printre priorităţile parlamentarilor AUR

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu. Foto: Captură video

Indexarea pensiilor şi a alocaţiilor cu rata "reală" a inflaţiei, precum şi corectarea "nedreptăţilor" făcute persoanelor cu dizabilităţi, categorie "grav" afectată de majorarea taxelor şi impozitelor, se află printre priorităţile parlamentarilor AUR în actuala sesiune.

"În primul rând, ne dorim să facem dreptate câtorva categorii care au fost folosite de Guvernul Bolojan drept un fel de puşculiţă pentru a-şi acoperi gaura din buget. Vorbim despre copii şi despre pensionari, acolo unde ne dorim să refacem ceea ce era normal şi anume indexarea pensiilor şi alocaţiilor cu rata inflaţiei, lucru care era perfect normal, dar care, până la urmă, a fost anulat de către Guvernul Bolojan. Totodată, printre priorităţile noastre se numără şi persoanele cu dizabilităţi, cele care, deşi duc o luptă grea cu viaţa, au fost, din nou, luate la ţintă de către Guvernul Bolojan cu taxe majorate, dar şi cu restrângerea unor drepturi", a declarat luni, într-o conferinţă de presă, deputatul AUR Ştefăniţă Alin Avrămescu.

Potrivit acestuia, un alt proiect aflat în lucru, care urmează să fie depus în zilele următoare, priveşte eliminarea impozitării primei locuinţe.

"AUR propune eliminarea impozitului pe locuinţe. Ce presupune acest lucru? Ca impozitarea locuinţelor să se facă nu de la prima locuinţă, ci de la a doua, a treia şi aşa mai departe, pentru că am văzut în ultimele săptămâni, încă de anul trecut chiar, după ce au fost majorate taxele şi impozitele locale, nişte niveluri aberante ale taxării proprietăţii românilor. Considerăm că este un lucru just, că este un lucru drept, care este practicat şi în alte state din Uniunea Europeană", a explicat deputatul AUR.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a amintit că există deja un proiect de lege privind taxarea inversă, generalizarea taxării inverse, "care ar avea o foarte mare influenţă asupra mediului de afaceri".