Eugen Teodorovici: "Nu eu am convins-o eu pe Viorica Dăncilă să nu-și dea demisia de la conducerea PSD. Sunt convins că știe ce are de făcut"

Eugen Teodorovici a negat că el ar fi cel care a convins-o pe Viorica Dăncilă să nu-și dea demisia de la șefia PSD, spunând că fostul premier știe foarte bine ce are de făcut.

"Nu eu am convins-o eu pe Viorica Dăncilă să nu-și dea demisia. Dânsa este președintele partidului și sunt convins că știe ce are de făcut. Eu doar i-am spus punctul meu de vedere".

Întrebat dacă are de gând să-și dea demisia, Teodorovici a spus că nu. "Am spus-o clar că nu. În viață îmi place concurența și competiția. Nu vreau să-mi dau demisia pentru că sunt votat de un număr important de colegi din Congres și cred că ar fi fost lipsă de respect pentru acest vot. Eu niciodată nu am cedat în competiții și cred că e un bun exemplu dat de noi, de cei din PSD, față de întreaga țară că ne respectăm statutul".

"Congres trebuie făcut cât mai repede, dar ținându-se cont de niște etape ce trebuie parcurse. Ținând cont de la ceea ce înseamnă, la nivel local, o discuție, conferințe, toți pașii necesari pentru a pregăti un congres, inclusiv poate modificări de statut. Poate sunt elemente care trebuie aduse ca modificare pentru că lumea asta așteaptă. Cum spuneam, un cod de conduită, de integritate, criterii foarte clare pentru ca cei care vor să ajungă în funcții de conducere.. să înțeleagă că e nevoie de oameni care să aibă la bază o pregătire temeinică”, a mai spus Teodorovici.