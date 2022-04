De unde a aflat Florin Cîțu că Ciolacu nu mai merge la Kiev pe 27 aprilie: ”Mi-au spus ucrainenii”

”În ceea ce privește Senatul, noi am respectat toate regulile, am agreat o dată cu cei din Ucraina și ne-am ținut de acea dată. Din momentul în care a fost agreată acea dată, totul a fost în mâinile celor de la securitate, de a aranja transportul, nu am mai avut nicio intervenție”, a declarat Florin Cîțu.

Cîțu a fost apoi întrebat dacă a fost sunat de Marcel Ciolacu înainte de vizita de la Kiev, iar acesta a spus că nu, cu toate că președintele Camerei Deputaților a declarat anterior că l-a sunat pe președintele Senatului cu câteva ore înainte de a pleca în Ucraina.

”Am aflat luni de la partea ucraineană, care m-a întrebat ce se întâmplă, am aflat despre faptul că domnul președinte Ciolacu nu mai vine pe 27, nu am întrebat când vine, nu am întrebat ce se întâmplă, nu era treaba mea”, a mai spus Cîțu.

Nici premierul Nicolae Ciucă nu l-a anunțat pe Florin Cîțu de plecarea sa în Ucraina, dar președintele Senatului spune că ”nici nu trebuia să facă așa ceva”.

”Nu am comunicat cu premierul României despre vizita domniei sale pentru că nu aveam de ce”, a mai declarat Forin Cîțu.