Florin Manole: Dacă până în aprilie nu încep dezbaterile cu sindicatele pe Legea salarizării, îmi dau demisia

Florin Manole, ministrul Muncii. FOTO: Hepta

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat, luni seară, în direct, la Antena 3 CNN, că, dacă până în aprilie nu începe dezbaterile cu sindicatele şi toate instituţiile interesate de Legea salarizării, îşi prezintă demisia. Într-un dialog cu Andreea Bodea, directoarea Colegiului Naţional Ion Luca Caragiale, Manole a transmis: "Dacă până în aprilie, la jumătate, nu sunteţi invitată împreună cu sindicatele la discuţii, înseamnă că aveţi dreptate. Nici nu e nevoie să-mi cereţi demisia, că plec singur".

"Legea salarizării este jalon în PNRR, până la începutul acestei veri trebuie să fie în vigoare. Ar trebui să treacă de Parlament şi de consultări inclusiv cu sindicatele din toate categoriile profesionale. Cred că până în prima săptămână din martie vom termina anexele la Legea salarizării în minister. După care urmează consultările cu ministerele de resort. Dacă în prima jumătate a lui aprilie n-au început consultările cu sindicatele înseamnă că n-o să avem şanse să trecem această lege.

Dacă până în aprilie, la jumătate, nu sunteţi invitată împreună cu sindicatele la discuţii, înseamnă că aveţi dreptate. Nici nu e nevoie să-mi cereţi demisia, că plec singur. Pentru că eu nu voi permite să ratez un jalon atât de important, care înseamnă un impact social enorm şi un impact bugetar enorm. Dacă n-o să pot face asta din diferite motive, vom putea vedea în acel moment.

(n.r. - dacă până în aprilie nu începeţi dezbaterile cu sindicatele şi toate instituţiile interesate de Legea salarizării, vă daţi demisia?) Da, fără nicio discuţie", a declarat ministrul Muncii, Florin Manole.