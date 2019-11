Florin Roman, liderul deputaților PNL: „Viorica Dăncilă nu a trecut în declarația de avere ceasul de aur, echivalentul a 119 pensii”

Viorica Dancila nu a trecut în declarația de avere ceasul de aur, echivalentul a 119 pensii, acuză Florin Roman, liderul deputaților PNL.

„Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Vasilica Dancila a încălcat legea prin faptul ca a omis sa treacă in declarația de avere, ceasul Cartier Ballon Bleu, placat cu aur de 18 Karate. Valoarea de catalog a acestui ceas de lux, cu care doamna Dancila s-a afișat la conferința de presa a PSD, după alegeri, este de 83.678 lei.

Deși pozează intr-un candidat “sărac și cinstit” ca ideologul PSD, Ion Iliescu, doamna Dancila nu pierde nici un prilej pentru a-și afișa opulenta. In afara broselor care au făcut deliciul presei, al cerceilor cu diamante, extrem de scumpi pentru un roman care trăiește din munca cinstita, doamna Dancila nu s-a sfiit sa-și etaleze ceasul de lux, placat in aur.

Ii reamintesc doamnei Dancila ca falsul in declarații este o infracțiune prevăzută de Codul Penal. Rămâne apoi ca doamna Dancila sa ne explice cum este sa plângi pe umărul pensionarilor și tu sa huzuresti in lux?

Ceasul de aur al doamnei Dancila înseamnă echivalentul a 119 pensii minim garantate pe care le primesc mulți din cei cărora, candidatul PSD la prezidențiale le cere votul! Pai cum vine asta doamna Dancila?!”, a scris Florin Roman, miercuri, pe pagina sa de Facebook.