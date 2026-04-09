Fost ministru al Apărării, despre întâlnirea Trump–Rutte: „O tăcere apăsătoare, care nu prevestește nimic bun”

Foto: Facebook/Mihai Fifor

Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, a declarat joi, la Antena 3 CNN, că lipsa unui comunicat oficial după întâlnirea de peste două ore dintre președintele american Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, indică un moment de maximă tensiune în relația dintre Alianța Nord-Atlantică și principalul său aliat – Statele Unite.

Fifor a subliniat că, în mod normal, o astfel de întrevedere la nivel înalt este urmată de declarații publice ale ambelor părți, însă de această dată nici Casa Albă, nici NATO nu au transmis vreun punct de vedere oficial.

„Situația, cred, este suficient de complicată astfel încât să-i determine pe oficialii de la Casa Albă să-l convingă pe președintele Trump să nu aibă niciun punct de vedere oficial după întâlnirea cu secretarul general al NATO. O întâlnire care a durat mai bine de două ore și despre care, practic, nu știm aproape nimic”, a declarat Fifor.

Fostul ministru a amintit că singura referire publică la conținutul discuției a venit de la Mark Rutte, într-o emisiune ulterioară la CNN.

„O întâlnire pe care a încercat să o îmbrace cumva într-o emisiune la CNN, secretarul general Mark Rutte spunând ulterior doar atât: că președintele Trump este dezamăgit de aliații săi din NATO. În rest, tăcere. Este o tăcere apăsătoare care, în opinia mea, nu prevestește nimic bun”, a adăugat el.

Întrebat dacă există riscul ca Statele Unite să se retragă din NATO, Fifor a precizat că o asemenea decizie nu poate fi luată unilateral de președintele american.

„Sigur, nu ne gândim că va ieși președintele Trump să anunțe retragerea din NATO – este o chestiune care necesită totuși acordul Congresului Statelor Unite, adică nu poate fi luată doar la decizia președintelui american”, a spus Fifor.

Tensiuni înainte de summitul NATO de la Ankara

Fostul ministru al Apărării a atras atenția că momentul actual este cu atât mai delicat cu cât mai sunt mai puțin de trei luni până la summitul NATO de la Ankara, eveniment pe care îl anticipează ca fiind „extrem de tensionat”.

„Mark Rutte, care este un diplomat de carieră, încearcă să regleze lucrurile prin această vizită și, repet, este extrem de interesant că niciuna dintre părți nu are un comunicat oficial. Dacă vă uitați pe pagina oficială a NATO, nu găsim aproape nimic. La Casa Albă, de asemenea, nu avem aproape nimic. Este total nefiresc ca, după o întâlnire de acest nivel, să nu avem declarații oficiale ale celor două părți”, a explicat Fifor.

În opinia sa, miza nu ține de eventuale repoziționări de trupe, ci de însăși coeziunea Alianței.

„Lucrurile, repet, sunt într-un punct extrem de tensionat, poate chiar într-un punct de blocaj. Rămâne să vedem ce se va întâmpla în următoarele luni, pentru că eu nu cred că este momentul să ne bucurăm în vreun fel sau altul că ar putea avea loc mutări de trupe în Europa. Nu despre asta este vorba. Este vorba despre stabilitatea Tratatului Nord-Atlantic și a Alianței, pentru că niciodată nu a fost situația atât de complicată în ceea ce privește relația NATO cu principalul său aliat – și mă refer aici la Statele Unite ale Americii”, a punctat fostul ministru.

Despre o eventuală suplimentare a trupelor americane în România

Întrebat despre informațiile publicate de Wall Street Journal, potrivit cărora România ar putea primi trupe americane suplimentare, Mihai Fifor a calificat subiectul drept o „cu totul altă discuție”, care va fi tranșată la summitul de la Ankara.

„Repoziționarea trupelor în cadrul Alianței Nord-Atlantice este o chestiune care se va discuta cu siguranță la summitul de la Ankara. Nu se face de azi pe mâine. Pentru România este un semnal pozitiv. Arată faptul că Statele Unite ale Americii au încredere în partenerul lor, care este România”, a declarat Fifor.

Fostul ministru a reamintit că România și-a respectat constant angajamentele asumate față de NATO și de Washington.

„Noi am dovedit de-a lungul anilor că suntem un partener loial și că suntem gata oricând să ne respectăm obligațiile asumate prin aderarea la NATO, dar și prin tratatul pe care îl avem cu Statele Unite ale Americii. Noi avem și un acord militar de sprijin cu Statele Unite ale Americii, în virtutea căruia am și acționat ori de câte ori a fost nevoie”, mai susține Mihai Fifor.