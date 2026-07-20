Fostul premier Florin Cîțu avertizează: „Puneți-vă bani deoparte, trebuie să plătiți miliardele în plus pentru legea salarizării”

Sindicatele au cerut ca bugetul alocat Legii salarizării unitare să fie de 20 de miliarde de lei. Foto: Agerpres

Florin Cîțu a scris, într-o postare pe Facebook, că românii trebuie să înceapă să pună bani deoparte, deoarece vor fi nevoiți să plătească „miliardele în plus pentru legea salarizării unitare”. Fostul premier liberal a anticipat că pe termen scurt vor fi majorate taxele, iar pe termen lung va crește inflația, dacă proiectul de lege este modificat așa cum își doresc „socialiștii”.

Florin Cîțu s-a referit la faptul că sindicatele au cerut ca bugetul alocat Legii salarizării unitare să fie de 20 de miliarde de lei, dar ministrul interimar al Muncii a declarat că suma maximă pe care România o poate aloca este de 12,1 miliarde de lei.

„Puneți-vă bani deoparte, trebuie să plătiți miliardele în plus pentru legea salarizării unitare. Pe termen scurt: taxe mai mari. Pe termen mediu: inflație mai mare — așa cum ne-au obișnuit deja. Doar așa știu socialiștii să reducă cheltuielile și deficitul ca % din PIB”, a scris fostul premier și ministru al Finanțelor, pe Facebook.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că partidul nu va vota Legea în varianta propusă de Ministerul Muncii deoarece „nemulțumește pe toată lumea”, iar social-democrații vor depune amendamente în Parlament pentru a o face „mai echitabilă”.

Cîțu: Teoretic ar trebui să fim mai aproape de downgrade

Florin Cîțu a mai afirmat că anul acesta, „teoretic”, România ar trebui să fie mai aproape de retrogradarea ratingului de țară la categoria „junk”, dar a sugerat că agențiile de rating sunt influențate politic.

„Anul trecut, propaganda oficială spunea că agențiile de rating erau gata să ne arunce în junk — cu un buget construit pe o creștere economică de peste 2% și fără miliardele în plus de la legea salarizării. Așa au justificat creșterea TVA.

Azi avem o economie mai slabă, perspective mai proaste și cheltuieli suplimentare (cel puțin 8 miliarde lei). Teoretic ar trebui să fim mai aproape de downgrade. Dar asta ar presupune ca agențiile de rating să fie independente și pro-active, nu instrumente de narativ guvernamental”, a scris Cîțu pe Facebook.

Reprezentanții agențiilor de rating Fitch și Moody's au fost săptămâna trecută în România și au discutat cu liderii politici, în cadrul evaluării privind ratingul de țară. Agenția Fitch va anunța ce decizie a luat la data de 31 iulie. Moody's va publica rezultatul evaluării sale pe 8 august.

Ratingul de țară „junk” este acordat țărilor care nu sunt recomandate investitorilor. Astfel, mai puțini investitori străini vor lua în calcul țara noastră pentru afacerilor lor. De altfel, încrederea investitorilor din afara țării în România a scăzut. Cifrele BNR pentru primele cinci luni ale anului arată că investițiile străine au scăzut cu 25%, un procent dramatic.