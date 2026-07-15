Cifre alarmante de la BNR înainte de evaluările agențiilor de rating: datoria publică a crescut, investițiile străine au scăzut cu 25%

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale. Foto: Agerpres

Banca Națională a României (BNR) a anunțat, miercuri, că deși deficitul de cont curent s-a redus ușor în primele cinci luni din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce este o veste bună pentru economie, în același timp investițiile străine în România au scăzut cu 25%. Cifra este una îngrijorătoare și arată că interesul companiilor străine în țara noastră deja a scăzut. În acest context, o eventuală retrogradare a ratingului de țară la categoria „junk” ar putea avea consecințe dramatice.

BNR a anunțat că în perioada ianuarie-mai 2021, deficitul de cont curent a înregistrat un deficit de 11,425 miliarde euro, față de 12,075 miliarde euro în aceeași perioadă din 2025.

Astfel, deficitul de cont s-a redus ușor, ceea ce este o veste bună. Adică, deși România continuă să cheltuiască mai mult în relația cu exteriorul decât încasează, diferența este cu aproximativ 650 de milioane de euro mai mică decât anul trecut.

„În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 536 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent similar, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 146 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un deficit mai mic cu 264 milioane euro”, a transmis BNR.

Investițiile străine în România au scăzut cu 25%

În același timp însă, investițiile străine directe au scăzut: 2,195 miliarde euro în perioada ianuarie-mai 2026, față de 2,913 miliarde euro anul trecut. Scăderea este de aproximativ 25%.

Asta înseamnă că în România în primele cinci luni ale anului au intrat mai puțini bani sub formă de investiții de la companii străine sau alți investitori. Semnalul este unul îngrijorător, deoarece arată că deja țara noastră nu mai este una de încredere pentru investitorii străini.

Anunțul vine în condițiile în care începe evaluarea României pentru ratingul de ţară. Agenţiile pun sub lupă economia țării, iar țara noastră ar putea fi retrogradată la categoria „junk”, adică România ar ajunge în „coșul de gunoi” al investitorilor.

„Situația României, fundamental și structural, este atât de paradită, e un cuvânt potrivit academic, încât niciun politician, niciun partid, nicio combinație nu pot să găsească magia la o supraîndatorare la sfârșitul anului de 67-68%, finanțată cu 7%, cu dobânzi de Republica Burundi”, a declarat economistul Adrian Mitroi la Antena 3 CNN, arătând că țara noastră este de jure în „junk”.

Datoria externă a crescut

BNR a anunțat, de asemenea, că tot în primele cinci luni ale anului, datoria externă a crescut cu 2,451 miliarde de euro, până la 230,9 miliarde de euro.

„În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 183 922 milioane euro la 31 mai 2026 (79,6 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 2,0 la sută față de 31 decembrie 2025;

datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2026 nivelul de 46 992 milioane euro (20,4 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 2,4 la sută față de 31 decembrie 2025”, a transmis BNR.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,5 la sută în perioada ianuarie-mai 2026, comparativ cu 18,4 la sută în anul 2025. Adică, România folosește o pondere mai mică din veniturile sale pentru a plăti rate și dobânzi.

De asemenea, Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 mai 2026 a fost de 6,0 luni, nivel similar cu cel de la 31 decembrie 2025.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 mai 2026 a fost de 102,4 la sută, comparativ cu 104,4 la sută la 31 decembrie 2025.