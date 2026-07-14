Nicușor Dan a anunțat că este dispus să se întâlnească cu agențiile de rating: „Nu văd în momentul acesta un risc pentru „junk”

Nicușor Dan. sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Paris, că în acest moment el nu crede că există vreun risc ca ratingul de țară al României să fie retrogradat la categoria „junk”. Șeful statului a spus că deși o componentă a evaluării este stabilitatea politică, câtă vreme există garanția „că nu ne abatem de la ținta de deficit” nu ar trebui să influențeze analiza agențiilor de rating. În acest context, Nicușor Dan a spus că România stă mai bine la reducerea deficitului bugetar decât a fost prognozat.

„Eu personal nu văd în momentul acesta un risc. Când o agenție de rating vine și te evaluează o componentă e stabilitatea politică. Atât timp cât există garanția că nu ne abatem de la ținta de deficit, pe care în mod explicit o dau partidele, eu nu văd riscul ăsta, dar trebuie să convingem oamenii care vin”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă România mai poate evita intrarea în „junk”, Nicușor Dan a răspuns ferm „evident”. Președintele a spus că spre deosebire de adoptarea legilor pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR unde PSD a anunțat că va pune condiții, în această situație, toți liderii politici au fost de acord.

„Prima delegație vine în 18 iulie și urmează să dea raportul la sfârșitul lunii iulie. Am vorbit de PNRR unde am vorbit de condiții, aici toată lumea e de acord să se întâlnească în măsura în care este necesar cu delegațiile firmelor de evaluare”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că și el se va întâlni cu reprezentanții acestor firme de evaluare „dacă ei solicită, cu mare plăcere, da, pentru că e important”.

Nicușor Dan: „Nu văd în momentul acesta un risc”

Nicușor Dan a mai declarat că în acest moment el nu crede că există un risc ca agențiile de rating să pună România în „coșul de gunoi” al investitorilor, în ciuda semnalului prost pe care criza politică îl dă.

„În ceea ce privește deficitul avem un buget aprobat de Parlament în martie și nu există nicio intenție de a modifica acest buget. Bugetul se reflectă în deficit, stăm chiar mai bine decât era prognozat, o să vedem până la sfârșitul anului. poate și din cauză că bugetul a fost adoptat în martie. Pentru moment, cifrele parțiale pe primele 5-6 luni sunt bune în ceea ce privește deficitul.

M-ați mai întrebat de evaluare. Asta ține de agențiile de rating. Eu personal nu văd în momentul acesta un risc. Când o agenție de rating vine și te evaluează o componentă e stabilitatea politică. Atât timp cât există garanția că nu ne abatem de la ținta de deficit, pe care în mod explicit o dau partidele, eu nu văd riscul ăsta, dar trebuie să convingem oamenii care vin”, a mai spus Președintele României.

Încep evaluările care pot trimite România în „junk”

Evaluarea României pentru ratingul de țară începe săptămâna aceasta. Prima evaluare o fac experții de la Fitch care au programate marți discuții cu reprezentanții Ministerului Finanțelor de la ora 14:30.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, rezultatele agenției Fitch vor veni pe 31 iulie. În prezent, ratingul oferit de Fitch este BBB- cu perspectivă stabilă.

Joi și vineri ar urma să vină și agenția Moody's, care va trimite rezultatele, potrivit surselor, pe 11 septembrie. În prezent, ratingul oferit de Moody's este BAA3 cu perspectivă negativă.

În repetate rânduri, atât Fitch, cât și S&P, dar și celelalte agenții de rating au atras atenția că stabilitatea politică este esențială pentru păstrarea ratingului de țară.