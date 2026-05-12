Fritz, după ce Kelemen Hunor a spus că doreşte refacerea coaliţiei PSD-PNL-USR-UDMR-Minorităţi: Îi admir optimismul. Nu e nicio şansă

Liderul USR Dominic Fritz a declarat, marţi, la Antena 3 CNN, că nu mai există şansa refacerii coaliţiei care a guvernat până acum, după moţiunea de cenzură depusă de PSD, în colaborare cu AUR. Acesta a spus şi că este posibil ca actualul Guvern interimar să rămână pentru mai mult de 45 de zile. "Toţi care se supără că avem un Guvern interimar care poate avea un interimat lung ar fi trebuit să se gândească înainte să voteze o moţiune de cenzură împreună cu AUR", a declarat Fritz.

După ce liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că încă speră la refacerea coaliţiei care a guvernat ţara în ultimele 10 luni, Dominic Fritz a transmis că nu mai există această variantă.

"Eu, în continuare, aș vrea să cred că mai există o mică speranță să refacem coaliția, dar depinde de fiecare în parte. Eu îmi doresc refacerea coaliției, fiindcă nu cred că vom găsi o altă formulă cu care să mergem până în 2028", a afirmat Kelemen Hunor.

Fritz a respins categoric acest scenariu.

"Îl admir pentru capacitatea de optimism. Sunt şi eu optimist de felul meu. Dar trebuie să ne uităm la motivele pentru care PNL şi USR au spus că nu mai vor să guverneze cu PSD. Nu mai există această şansă", a afirmat Fritz.

De asemenea, liderul USR consideră că actualul guvern interimar poate rămâne în funcţie pentru mai mult de 45 de zile: "Eu cred că este foarte posibil. Toţi care se supără că avem un Guvern interimar care poate avea un interimat lung ar fi trebuit să se gândească înainte să voreze o moţiune de cenzură împreună cu AUR".