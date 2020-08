Furtună pe internet din cauza unei afirmații făcute de Marcel Ciolacu. Ce explicație are Ion Cristoiu

"Marcel Ciolacu a cîştigat şefia PSD supunînd la vot Moţiunea intitulată Reconstrucţia PSD– o viziune politică de stînga pentru un partid european.

În ansamblu, Moţiunea e un program politic de schimbare la faţă a PSD, pentru a salva partidul pe cale de lichidare după dezastrul numit anul 2019. Nu numai eu, ci şi alţi cronicari ai clipei, au observat despărţirea brutală. pentru că e bruscă şi categorică, de trecutul întruchipat de domnia lui Liviu Dragnea. Unul dintre punctele noului program din Moţiune, prezent şi în discursul din debutul Congresului, vizează poziţia PSD de pînă nu demult faţă de Justiţie.

E musai să reamintim că insistenţa PSD pe abuzurile comise de Justiţie împotriva liderilor PSD, încercarea de a schimba Legile Justiţiei, reacţia promptă la anchetarea sau condamnarea unui PSD-ist, solidaritatea în Parlament cu deputatul sau senatorul căruiai se cerea ridicarea imunităţii pentru a putea fi investigat penal, au fost temeiurile pe care s-a ridicat imaginea internă şi internaţională a PSD de partid al penalilor.

Indiscutabil, Statul paralel a fost mult mai îngăduitor cu penalii din partea Dreaptă a eşichierului politic. Lipsa oricărei reacţii a DNA la jefuirea ţării de către camarila regimului Iohannis în numele luptei împotriva Coronavirus apare ca o nouă dovadă că Justiţia e folosită drept instrument de chelfăneală politică în România statului zis şi de drept. Prin campania dusă doar împotriva abuzurilor, definită şi printr-o comunicare de doi bani, PSD a intrat într-o fundătură. Liderii săi au continuat să fie ţinta predilectă a Parchetului.

Chiar dacă PSD a protestat pe toate canalele. În faţa acestei situaţii fără ieşire (protestele nu ajută la nimic victimele, în schimb PSD apare ca un partid nefrecventabil în plan european şi prin asta condamnat să stea în Opoziţie mult şi bine), Marcel Ciolacu a încercat o soluţie de compromis. A scos din preocupările sale de esenţă întîmplările din Justiţie, ţinînd să menţioneze lupta partidului împotriva abuzurilor. Astfel sub titlul Reconstrucţia PSD Moţiunea face următorul enunţ:

'Reconstrucţia PSD – PSD se va desprinde de un trecut controversat şi va comunica în mod prioritar schimbările pe care le face în structurile sale pentru a asigura un viitor promiţător pentru partid şi pentru ţară. Controversele din domeniul justiţiei nu vor mai reprezenta un subiect prioritar pentru PSD, dar vom continua să milităm împotriva oricăror forme de abuzuri şi pentru respectarea legii şi a instituţiilor statului de drept. Se va pune accentul pe selecţia unor oameni de calitate, integri, care pot oferi încredere cetăţenilor atunci cînd ocupă anumite funcţii publice în conducerea statului sau a comunităţilor locale.'

Discursul din deschidere a fost mai precis şi mai radical, pentru că n-a menţionat abuzurile:

'Dar au fost cazuri când munca voastră a fost irosită de cei care au crezut că pot folosi PSD ca pe o cheie la uşile justiţiei. Nu ei sunt PSD! Ei aparţin trecutului. Şi trebuie să ne rupem de acest trecut! Justiţia trebuie făcută în sala de judecată. Nu la partid, nu la televizor, nu în palatele Administraţiei prezidenţiale. Reforma justiţiei trebuie făcută de către profesionişti, de magistraţi, de CSM, de asociaţiile profesionale. O spun cu toată răspunderea, conştient că poate pierd voturile unora care văd lucrurile altfel. În mandatul meu, PSD va rămîne strict pe agenda românilor, iar justiţia acolo unde îi este locul, în sala de judecată'.

Acest punct a stîrnit o adevărată furtună pe Facebook, unde se exprimă mulţi lideri PSD. Codrin Ştefănescu mai că n-a strigat:

'Laşilor! Aţi aprobat toate aberaţiile, v-aţi călcat in picioare toate dezideratele, aţi hulit foştii lideri curajoşi ai acestui partid, v-aţi delimitat de trecutul PSD şi aţi jignit iremediabil milioane de votanţi! Aţi anulat lupta noastră pentru drepturi si libertăţi, aţi aprobat abuzurile înfiorătoare ale anilor trecuţi. L-aţi pupat pe Grindeanu, l-aţi pupat pe Ciolacu, deşi pe la colţuri urlaţi în pumni de furie şi jenă! Începînd de azi, Klaus are şi PSD-ul lui! Cu voia voastră şi cu votul vostru! Şi cînd mă gândesc pe cîţi dintre voi am apărat cînd nimeni nu îndrăznea să o facă! Îmi vine să urlu, nu alta!'

Adrian Severin a protestat şi el:

'Congresul PSD a ales fuziunea prin absorbţie cu «statul paralel». Mortua est! Electoratul stîngii nu mai are partid, dar nici dileme.'

Au mai scris în acest sens şi alţii. Ioan Mircea Paşcu, de exemplu. Îi stimez pe toţi cei care au denunţat ceea ce ei numesc acapararea PSD de către statul paralel. De altfel, acuzaţia că Marcel Ciolacu e omul lui Klaus Iohannis şi prin urmare Congresul a predat PSD cu sediu cu tot chiriaşului de la Cotroceni, apare ca un leitmotiv al multor comentarii de după Congres.

Slavă Domnului!Multe acuzaţi îmi pot fi aduse. Nu cred că printre ele s-a număra cea de slujitor al Statului Paralel. E suficient să reamintesc adevărul că sintagma de uz obştesc Binomul SRI-DNA a fostlansată de mine în spaţiul public.

Cred că am suficient credit moral pentru a le aduce în faţă celor care acuză Congresul de predare a PSD Statului paralel următoarea chestiune.

Să zicem că prin Marcel Ciolacu PSD a fost predat Statului paralel.

PSD e însă ditamai partidul. Cu lideri de marcă (primarul capitalei e PSD-ist), cu mii de primari, cu preşedinţi de organizaţii judeţene, cu foşti demnitari. Cum poate preda un singur om statului paralelditamai hardughia? La Congres s-a votat pe Moţiuni. Moţiunea cîştigătoarea fost cea a lui Marcel Ciolacu. Documentul acuzat de mulţi ca fiind cel care consfinţeşte predarea PSD. Da, dar acest Document a fost semnat de echipa de conducerea PSD din care fac parte printre alţii şi Olguţa Vasilescu, Gabriela Firea, Sorin Grindeanu, Paul Stănescu.

Semnarea Moţiunii de către nu mai puţin de16 lideri marcanţi ai PSD ne avertizează că predarea, dacă predare a fost, aparţine nu doar lui Marcel Ciolacu, dar şi altor lideri ai PSD. Nu de alta, dar votul pe Moţiuni a fost un vot de acceptare a Programului propus de Marcel Ciolacu. La vot Moţiunea lui Marcel Ciolacu a obţinut nu mai puţin de1310 de voturi. Predarea, dacă predare a fost, a fost semnată de delegaţi.

Votul pe Moţiune e un vot pe Proiect politic.

S-a încheiat Congresul Extraordinar al PSD. Ştirea dată de toate agenţiilede presă sună aşa:

'Marcel Ciolacu a fost ales preşedinte al PSD, la Congresul extraordinar desfăşurat astăzi online. El a promis o abordare nouă, atît în partid, cîtşifaţă de cetăţeni. (...) Din echipa condusă de Marcel Ciolacu fac parte prim-vicepreşedinţii Gabriela Firea şi Sorin Grindeanu, secretar general Paul Stănescu, preşedintele Consiliului Naţional, Vasile Dâncu şi 12 vicepreşedinţi, patru pe domenii de activitate şi opt pe regiuni. Fostul ministru de finanţe Eugen Teodorovici a fost singurul contracandidat al lui Marcel Ciolacu.(...)Eugen Teodorovici a obţinut 91 de voturi, faţă de 1.310 ale lui Marcel Ciolacu. Au fost înregistrate şi 49 de voturi nule.'

Urmare a unui dezastru de comunicare din partea PSD, dar şi a leneviei tipice presei noastre hrănite din alte surse decît cele ale concurenţei de pe piaţă, nu s-a ţinut cont că votul a fost pe Moţiuni. Ştirea adevărată e că Moţiunea lui Marcel Ciolacu şi nu Marcel Ciolacu a obţinut 1310 voturi. Menţionarea lui Eugen Teodorovici ţine de înfăţişarea Buletinului de vot. Acesta e halucinant din punctul de vedere al statutului, dar şi al logicii. Congresul a acceptat propunerea CExN de a se vota pe Moţiuni.

În aceste condiţii, Eugen Teodorovici trebuia să depună o Moţiune. La Convenţia FSN din martie 1992 s-au confruntat trei Moţiuni. Trei proiecte diferite şi trei echipe diferite. La Convenţia PD din 2001 s-au luptat trei Moţiuni. Trei proiecte diferite şi trei echipe diferite.Dat fiind că organismele de conducere colectivă ale PSD au decis votul pe Moţiuni, normal ar fi fost ca Eugen Teodorovici să depună o Moţiune şi o echipă proprie. Trecerea sa pe buletinul de vot e o glumă proastă. Marcel Ciolacu, definit prin împăciuitorism, a ezitat să ceară respingerea candidaturii, deşi ea nu se înscria în votul pe Moţiuni.

De ce n-a depus Eugen Teodorovici Moţiune?

Răspunsul îl dă recapitularea activităţii mele pe cristoiuTv în pregătirea Congresului.

Pe 18 iunie 2020, la interviul de pe cristoiuTv, Codrin Ştefănescu a denunţat începutul procesului de predare a PSDregimului Iohannis de către conducerea interimară. Dacă ajunge conducere plină – a susţinut fostul secretar general al PSD – termină de predat. Pentru a evita acest lucru, Codrin Ştefănescu apropus susţinerea lui Eugen Teodorovici la preşedinţia PSD. Cu acest prilej, Codrin Ştefănescu l-a ruga public pe Eugen Teodorovici să candideze. Din spusele interlocutorului rezulta că Eugen Teodorovici e cel mai nimerit să salveze PSD de la predare.

Pe 2 iulie 2020, a venit rîndul unui interviu cu Eugen Teodorovici. Un interviu care m-a convins că fostul ministru de finanţe e un politician solid, puternic, o adevărată personalitate. Domnia sa a făcut o critică amplă a conducerii PSD de către Marcel Ciolacu. Teza discursului său:

Marcel Ciolacu o e omul Sistemului, al Statului Paralel.

Dacă Marcel Ciolacu ajunge preşedinte plin al PSD, partidul va fi predat Statului Paralel.

Pe parcursul interviului Eugen Teodorovici a denunţat cele două formule de ţinere a congresului on line şi pe Moţiuni. Votul pe Moţiuni a fost crunt criticat:

.

L-am întrebat pe Eugen Teodorovici dacă va candida:

'V-am spus. Eu sînt un om politic, sînt obligat să o fac. Lumea îmi scrie, îmi spune pe stradă, pentru aceşti oameni, pentru a arăta că ce ţine de mine, am făcut, mai departe ţine de votul delegaţilor la congres.'

Deoarece denunţase cele două formule de ţinere, l-am întrebat:

'Deci, indiferent de condiţii, online, moţiune sau nu, candidaţi sau nu?'

Mi-a răspuns:

'Indiferent de ce se întîmplă, ce decide CEx-ul, da, o să-mi asum candidatura.'

Atît din spusele lui Codrin Ştefănescu şi Eugen Teodorovici, cît şi din alte interviuri ale altor lideri PSD la cristoiuTv rezulta că există în PSD o grupare însemnată care refuză politica lui Marcel Ciolacu, acuzată ca una de predare a partidului în braţele statului paralel şi în cele ale Puterii întruchipate de Klaus Iohannis.

Marţi, 21 iulie 2020, la emisiunea România 9 de la TVR, moderată de Ionuţ Cristache, la intervenţia mea, Eugen Teodorovici a abordat chestiunea votului pe Moţiuni. Ca şi la interviu dat mie la cristoiuTv, el a fost hotărît împotriva votului pe Moţiuni:

'Ce spunea domnul Adrian Năstase? Că moţiunea reprezintă un atac la democraţia în partid. De ce? Pentru că nu mai permite altuia din partid să candideze pe una dintre funcţiile din conducerea partidului. Tu ai ocupat cu una, două trei echipe care pot candida dar nimeni din partid nu mai poate candida la una dintre acel funcţii.'

Cu toate acestea, dacă se decidea votul pe Moţiune, Eugen Teodorovici anunţă în emisiune că are pregătită echipa şi chiar şi Moţiunea:

'Eu nu am problemă să gîndesc fie pe o funcţie, fie într-o echipă. Dacă va fi pe moţiune am echipă. Vor fi oameni cu şcoală, cu şcoală făcută la timp, la stat. Nu mă feresc să spun, să nu mă înjure privaţii acum, dar asta este. Fără diplome la SRI sau în altă parte. Oameni care într-adevăr vor să ducă partidul, oameni care au rezultate. Şi nu numai tineri. Ceilalţi colegi mi-au zis: nu numai tineri! Tineri în ce sens? Dorinţa aceasta de schimbare, pofta de muncă. Vor fi colegi din partid cu experienţă. Trebuie să îmbinăm cele două zone, cele două generaţii. Nu poţi să dai colegi la o parte, cum sunt Şerban Nicolae sau alţi colegi din partid. Dar şi cu oameni care vor să schimbe partidul. Uitaţi-vă la tineret. Tineretul trebuie să zbîrnîie într-un partid ca PSD-ul.'

Oricît ar părea de ciudat, votul pe Moţiuni dădea posibilitatea ca la Congres partidul să fie salvat de la predare. Votul pe Moţiuni înseamnă vot pe program. Era de presupus că Eugen Teodorovici depuneo Moţiune dedicată salvării PSD de la Predare.

Eugen Teodorovici n-a depus nici o Moţiune.

De ce?

Pentru că nimeni n-a vrut să se înscrie pe lista sa.

Nici măcar cei care-l îndemnau să candideze pentru a salva PSD de la Predare!

Păi dacă nimeni din PSD nu vrea să se angajeze în lupta pentru salvarea PSD din ghearele Statului Paralel ce rost are să mai bocim că partidul a fost predat?!", a scris Ion Cristoiu pe cristoiublog.ro.