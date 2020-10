Gabriela Firea: Azi îmi depun candidatura pentru a deveni senator de București în Parlamentul României

”Biruința nu-i obligatorie. Obligatorie e lupta” - N.Steinhardt.

Azi îmi depun candidatura pentru a deveni senator de București, în Parlamentul României. Voi continua, astfel, munca depusā 4 ani la Primāria Capitalei, în sprijinul oamenilor de care am fost si voi fi profund atașatā.

Nu mā opresc aici. Voi lupta neobosit pentru orașul nostru, pentru țara noastră. Cred că nu conteazā unde te afli și ce loc ocupi, ci doar ceea ce faci concret pentru semenii tāi”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Ludovic Orban: Am depus candidaturile de dimineață ca să arătăm că suntem puși pe muncă

Pe de altă parte, premierul Ludovic Orban și echipa de candidați PNL pe București pentru alegerile parlamentare au depus miercuri dimineață lista cu candidați. Premierul nu a scăpat de tirul jurnaliştilor pe temele fierbinţi ale zilei, nici nu a ratat ocazia de a face mai multe promisiuni electorale.

"Am depus listele de candidați pentru Municipiul București. Suntem o parte din echipă aici, am ținut să depunem candidaturile de dimineață ca să arătăm că suntem puși pe muncă. E un efort deja de un an, de a readuce credibilitate. Vom susține Bucureștiul în Parlament și pe Nicușor Dan, și toate proiectele Capitalei. Suntem o echipă hotărâtă, vom face o campanie cinstită, onestă, în care vom prezenta soluțiile și obiectivele noastre, și vom face mai puțină campanie negativă", a declarat Orban.

Premierul a reiterat că alegerile din 6 decembrie sunt vitale. El a făcut trimitere la episodul de ieri, din Parlament, cand s-a decis ca Florin Iordache să conducă Consiliul Legislativ.