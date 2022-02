Gafa făcută de Dacian Cioloș în timp ce își anunța demisia de la șefia USR

Cioloș a precizat că a demisionat de la șefia USR deoarece nu a avut parte de „complicitatea” Biroului Național. Deși Dacian Cioloș nu a realizat pe moment ce "grozăvie" a spus, în limba română, complicitate înseamnă participarea la săvârșirea unei infracțiuni sau ascunderea unei infracțiuni.

„Mi-am anunțat azi colegii că am decis să demisionez din funcția de președinte al USR, după ce Biroul Național a respins planul de revitalizare pe care l-am propus. E un plan care decurge firesc din propunerile pe care le-am făcut în campania internă din partid.

Atâta timp cât nu am avut în Biroul Național, organul de decizie executiv, susținere pentru acest plan, am considerat firesc și de bun-simț să-mi prezint demisia. Sensul pentru care am candidat la președinția partidului a fost să contribui la modernizarea partidului, de care acest partid are nevoie după fuziune. Pentru ca acest lucru să se întâmple, aveam nevoie și de susținerea și complicitatea Biroului Național”, a declarat Cioloș.

"Rămân în continuare în partid, rămân membru de partid", a mai spus el, luni, într-o declaraţie de presă.

Dacian Cioloș şi-a dat demisia. Cătălin Drulă e interimar

Potrivit lui Dacian Cioloş, "ar fi important să înceapă o dezbatere în partid legată de modificarea statutului".

"Sper eu ca forța aceea care a ținut viu USR PLUS, membrii să nu plece din partid și să rămână să continue să se bată pentru ca acest partid să se modernizeze", a adăugat Cioloş.

Fostul lider USR a explicat decizia

"Astăzi am prezentat... o deschidere a partidului față de mediul de afaceri, față de societate... Din păcate, nu am obținut azi această susținere... am decis să demisionez și să rămân membru de partid", a explicat Cioloș.

Vicepreședintele Cătălin Drulă va ocupa poziția de președinte USR cu statut de interimar până la organizarea unui nou congres.

La Congresul extraordinar nu voi candida pentru funcția de președinte, a încheiat Dacian Cioloș.