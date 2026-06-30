George Simion îl amenință din nou cu suspendarea pe Nicușor Dan: „Începem demersurile. Îl somăm să desemneze săptămâna asta un premier”

Nicușor Dan și George Simion la consultările politice de la Cotroceni. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Președintele AUR, George Simion, a anunțat marți declanșarea procedurii de suspendare a președintelui României, Nicușor Dan.

„Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Îl somăm pe Nicușor Dan să desemneze săptămâna aceasta un premier, conform obligațiilor Constituționale”, a precizat George Simion, în cadrul unei postări publicate pe contul său de Facebook.

Pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui României, este nevoie de semnăturile a 155 de parlamentari. AUR are, în acest moment, 90 de senatori și deputați. De asemenea, pentru declanșarea referendumului de suspendare, e nevoie de votul a 233 de parlamentari.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a spus luni, în direct la Antena 3 CNN, că cererea de suspendare a Președintelui Nicușor Dan „are o logică politică”. El a subliniat că, pe lângă AUR, mai vede „cel puțin două partide nemulțumite” de ce a făcut Nicușor Dan până acum, afirmând că este vorba de PNL și USR.

„Noi suntem într-o criză politică și din aceasta există mai multe ieșiri. Una dintre ele este înțelegerea pentru un guvern pe aceleași baze ca cel care a fost până acum. A doua, în cazul în care nu se ajunge la un acord, o reprezintă alegerile anticipate, care sunt o soluție democratică. Iar a treia, în cazul în care Președintele nu vede că partidele merg spre anticipate, este suspendarea și demiterea președintelui.

Ceea ce spunem noi are o logică politică. Mecanismul de declanșare este următorul: când unul sau două partide se vor alătura demersului nostru. Eu văd că sunt cel puțin două partide nemulțumite de ceea ce a făcut președintele, în afară de noi”, a spus Peiu.

Pe 26 iunie, George Simion cerea ca AUR să intre la guvernare și a afirmat că Președintele Nicușor Dan trebuie suspendat „dacă nu se conformează”.