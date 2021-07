George Simion se compară singur cu premierul Ungariei: "Sunt Viktor Orban al României, pentru că AUR şi Fidesz au aceeaşi ideologie"

"Sunt Viktor Orban al României, pentru că AUR şi Fidesz (partidul maghiar de guvernamânt) au aceeaşi ideologie". Pentru George Simion, Viktor Orban este un adevărat model de politician care "s-a ridicat pentru poporul său".

Liderul AUR şi-a mai exprimat şi admiraţia pentru politicile din Polonia şi Slovenia. "Cele mai bune politici sunt cele făcute de guvernele de la Budapesta, Varsovia si Ljubljana", a declarat Simion, potrivit Azonnali, citat de ziare.com.

Foarte eficient i se pare şi modul în care guvernul maghiar susţine drepturile minorităţii maghiare din Voivodina, Transcarpatia. Simion a declarat că guvernul român ar trebui să facă acelaşi lucru cu etnicii noştri din Ungaria, Serbia şi Ucraina.

Simion nu exclude o guvernare alături de UDMR

"Dacă AUR ar ajunge la putere, ar vrea şi ei să guverneze cu UDMR". Autonomia Ţinutului Secuiesc nu va face însă niciodată obiectul unui compromis ideologic sau politic. "Întelegem foarte bine despre ce este vorba: mai întâi steagul, apoi autonomia culturală şi apoi teritorială. Nu!"

"Pentru noi are o valoare de model însuşi Fidesz, deoarece susţine păstrarea rădăcinilor creştine ale Europei" - a mai spus Simion, după care l-a lăudat pe faţă pe Viktor Orban, pentru modul în care luptă pentru poporul său. Liderul AUR s-a arătat de acord şi cu declaratia comună pe care au publicat-o recent premierul ungar şi aliaţii săi europeni.

"Am citit declaratia comună de valori aparţinând lui Orban, Salvini, Meloni şi multor alţi politicieni - dacă ne vom aduna mai mulţi pentru susţinerea acestor valori comune, am putea avea un grup puternic. Dacă ne vom rupe în trei părţi, nu ar fi ceva bun (...) Fiecare partid suveranist, patriot şi creştin trebuie să facă aceeaşi politică la nivel unional" - a afirmat George Simion.

El a mai declarat că şi-ar dori ca toate partidele suveraniste, patriotice şi naţionaliste din Europa să facă parte dintr-o mare familie ideologică.

Materialul integral în limba maghiară poate fi citit AICI

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal