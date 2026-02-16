Grindeanu a cerut explicaţii, în Coaliţie, despre politica externă: Cu 12 miliarde de euro facem cumpărături care nu ajută economia?

Grindeanu a cerut explicaţii, în Coaliţie, despre politica externă. Foto: Hepta

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că a cerut explicaţii, în Coaliţie, despre unele decizii luate de România privind politica externă, referindu-se, în special, la acordul UE - Mercosur şi la fondurile din programul SAFE. "Politica externă nu e făcută de o cabală, de un grup restrâns. E vorba tot de politică care ţine de o coaliţie până la urmă", a declarat Grindeanu la Romania TV.

"Am avut în ultimele luni câteva decizii la care coaliţia n-a fost parte. Pornind de la Mercosur, continuând cu SAFE, continuând, am văzut în presă zilele trecute cum doamna ministru (ministrul de Externe, Oana Ţoiu - n.r.), foarte bine că a fost la Washington şi a vorbit de summit despre pământuri rare, resurse şi aşa mai departe.

Înţeleg că zilele viitoare va mai fi un summit la Washington pe energie. Foarte bine. Doar că astea sunt lucruri care angajează România pe foarte mulţi ani de acum înainte şi ar fi bine ca românii să ştie la ce se înhamă", a declarat Grindeanu pentru sursa amintită.

De asemenea, liderul social-democraţilor vrea să ştie cum se cheltuie banii din programul SAFE. România va încasa 16 miliarde de euro în cadrul acestui proiect european.

"Da, ştim că patru miliarde merg pe mobilitate militară. Se construieşte în continuare autostradă de la Paşcani până la graniţa cu Ucraina, la Siret. De la Paşcani în est până la graniţa cu Republica Moldova la Ungheni.

Dar celelalte 12 miliarde intră în economia din România sau facem cumpărături din acestea, care nu ajută deloc economia română? Asta e o dezbatere pe care ar trebui să o avem deschis, fără niciun fel de ascunzişuri.

Politica externă nu e făcută de o cabală, de un grup restrâns. E vorba tot de politică care ţine de o coaliţie până la urmă. Atunci şi pe acest domeniu trebuie să discutăm cum se discută pe toate celelalte domenii", a mai afirmat Grindeanu.