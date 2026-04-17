Grindeanu, despre Memorialul Durerii de la Sighet: Reprezintă o rană vie din istoria propriei familii

Sorin Grindeanu a subliniat că suferinţa celor comemoraţi la Sighet trebuie să le reamintească tuturor responsabilitatea de a proteja valorile democratice / sursă foto: Facebook - Sorin Grindeanu

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, că Memorialul Durerii de la Sighet reprezintă pentru el nu doar o „lecţie abstractă de istorie”, ci „o rană vie din istoria propriei familii”.

„Mă aflu astăzi aici, la Memorialul Durerii de la Sighet, un loc care poartă greutatea suferinţei a mii de români, un loc care, pentru mine, nu reprezintă doar o lecţie abstractă de istorie, ci o rană vie din istoria propriei familii.

Privind aceste ziduri, la secţiunea dedicată Banatului se află şi fotografia bunicului meu, Mihai Imbrescu, omul curajos care m-a crescut. Pentru că a ales să nu tacă şi să sprijine mişcarea de rezistenţă anticomunistă din Munţii Banatului, a plătit cu ani grei de temniţă şi muncă silnică la Caransebeş, Timişoara şi în lagărele de la Canal. Deşi calvarul său nu s-a consumat în celulele de la Sighet, spiritul şi jertfa sa se regăsesc în fiecare nume de pe aceste panouri”, a scris Grindeanu pe Facebook.

El a subliniat că suferinţa celor comemoraţi la Sighet trebuie să le reamintească tuturor responsabilitatea de a proteja valorile democratice.

„Suferinţa bunicului meu, la fel ca suferinţa tuturor celor onoraţi aici, trebuie să ne aducă aminte că avem datoria de a nu uita şi de a apăra zi de zi valorile democratice. Şi, mai ales, de a ne asigura că umbrele acelui trecut nu vor mai întuneca vreodată destinul României”, a conchis Grindeanu.