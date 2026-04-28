Grindeanu, după ce Bolojan a spus că PSD ar putea încerca și suspendarea lui Nicușor Dan: E o minciună. Să nu arunce scenarii false

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat marți că nu vrea să îl suspende pe Nicușor Dan. „E o minciună, e un neadevăr, nu e vorba de așa ceva. Dacă vrem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm prim-ministrul”, a spus el, la România TV. Reacția vine după ce Ilie Bolojan a avertizat, luni, că „nimic nu oprește PSD să inițieze și alte acțiuni politice”.

„Pe mine mă interesează, de exemplu, ca astăzi, tocmai ca să arăt, să dăm acest semnal, toți prefecții și subprefecții PSD, toți secretarii de stat și-au dat demisia, tocmai că vrem să transmitem acest mesaj, că suntem în opoziție cu Guvernul. Pe mine mă interesează să înlătur minciunile spuse de premier aseară și nu doar cum că PSD-ul și eu facem majorități să-l suspendăm pe Președintele Nicușor Dan”, a spus Grindeanu.

Astfel, liderul PSD a clarificat că nu vrea să schimbe Președintele.

„Noi am făcut această moțiune să-l schimbăm pe el (N.r. - pe Bolojan), nu pe Președintele Nicușor Dan. Asta ca să fie foarte clar și să nu încerce să arunce cu scenarii false, care nu au niciun fel de legătură, dar mi-am dat seama că, de fapt, acesta este punctajul PNL-ului, fiindcă am văzut și la alții toată ziua spunând acest lucru. E o minciună, e un neadevăr, nu e vorba de așa ceva. Dacă vrem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm prim-ministrul, nu Președintele.

Am mai văzut o chestiune legată de faptul că am mințit când am fost la Bruxelles și că europenii mă privesc și privesc Partidul Social-Democrat ciudat. Eu v-aș ruga să verificați ce au declarat colegii de la S&D, de la PES, ce a declarat lidera de grup Iratxe Garcia. Eu sunt la Paris în vizită oficială. Mâine am întâlnire cu președinta Adunării Naționale. Sunt extrem de izolat, după ce spune domnul Bolojan.

Să-și vadă cât mai poate de Guvern, câteva zile, de treaba domniei sale, să nu mai ajungă minciuni în spațiu public. Am spus că aceasta este o înțelegere parlamentară, este o înțelegere care are ca scop înlăturarea acestui cuvânt și în principal a prim-ministrului, și care nu are niciun fel de înțelegeri postmoțiuni, sau nu există niciun fel de înțelegeri postmoțiune. Toate celelalte lucruri spuse în spațiu public în aceste zile, unele dintre ele amintite de mine mai înainte, sunt minciuni”, a subliniat Grindeanu.

Premierul Ilie Bolojan a spus, luni, la Digi24, că nimic nu oprește PSD să inițieze alte acțiuni politice, inclusiv în ceea ce-l privește pe Președintele Nicușor Dan.

„Un președinte, pentru a-și putea pune în practică programul pentru care a fost ales are nevoie de colaborarea cu guvernul. Și când nu mai ai o colaborare, probabilitatea să nu-ți mai poți pune în practică proiectele la care te-ai angajat e mare.

Și la fel, nimeni nu ne garantează că PSD nu recurge și la alte acțiuni politice, așa cum au făcut și în acești ani, inclusiv în ce-l privește pe Președintele României”, a spus premierul la Digi24.

Moțiunea de cenzură a fost depusă, marţi, în Parlament, anunţul fiind făcut de George Simion, fără reprezentanţii PSD. Birourile Permanente reunite ale Parlamentului s-au reunit tot astăzi, în şedință, pentru declanşarea procedurii oficiale. Mâine va fi citită în plenul Parlamentului moţiunea de cenzură, iar votul va avea loc marţi, la ora 11.

Cseke Attila, președintele UDMR și ministrul interimar al Sănătății, a afirmat că partidul său nu va vota moțiunea de cenzură.

Marți, Partidul Național Liberal a transmis un mesaj către cei din PSD „care se revendică din valorile pro-europene”: „Nu vă puteți numi pro-europeni și vota în același timp alături de AUR împotriva unui guvern care apără tocmai aceste valori”. Mai mult, partidul a cerut parlamentarilor care cred în direcția euroatlantică a României „să nu se lase instrumentalizați de jocurile politice ale lui Sorin Grindeanu și să voteze împotriva acestei moțiuni”

Președintele României a avut prima reacție după depunerea moțiunii marți, la Summit-ul Inițiativel celor Trei Mări, unde a spus că are încredere în PSD că nu va face un Guvern cu AUR.

„Este extrem de improbabil, așa cum a declarat și președintele PSD. Sunt nişte oameni care sunt în funcţia de lider de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni şi când ei spun ceva, trebuie să-i luăm în serios”, a spus el.

Votul de încredere ar urma să fie dat marți, pe 5 mai.