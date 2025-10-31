Grindeanu, după ce Bolojan l-a acuzat de „lupte politice ieftine”: „Asta nu e guvernare”. Noi amenințări cu ruperea Coaliției

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Hepta

Președintele interimar al PSD l-a atacat, din nou, vineri, pe premierul Ilie Bolojan. Aflat într-un turneu în organizațiile PSD, înaintea Congresului, Sorin Grindeanu a spus că „prim-ministrul trebuie să arate respect pentru Parlament” și să vină luni, la solicitarea PSD și AUR. Ilie Bolojan a fost invitat să prezinte situația securității naționale, după retragere unor trupe SUA. Acesta a declarat, joi, la Observator, că „apărarea țării noastre, interesele noastre majore trebuie să fie un pachet de probleme pe care oamenii responsabili le scot din zona de lupte politice ieftine”.

„Prim-ministrul trebuie să arate respect pentru Parlament. Când vii în fața Parlamentului și ești chemat să vii să informezi pe români în ce situație suntem și ce ai de gând să faci, dacă e nevoie sau nu. L-am chemat pentru a informa românii în ce situație suntem. (...) Orgoliul nu ține loc de guvernare. Românii au dreptul să știe în ce situație suntem și ce vom face în viitor. De trei zile la Guvern se tace. Cum să nu vii și să le spui românilor, asta nu e guvernare”, a declarat Grindeanu, la Hunedoara.

Acesta a continuat criticile la adresa Guvernului din care face parte și PSD și chiar a sugerat că social democrații ar putea ieși din Coaliție.

„Pe multe domenii nu se face nimic în Guvern. De 10 zile la guvern se stă și nu se lucrează pe legea magistraților și vom pierde 230 de milioane de euro. Noi am încercat să deblocăm aceste lucruri. Asta nu e o guvernare coerentă.

Nu cred că se așteaptă cineva de la PSD să fim un cor de aplaudaci. Dacă vrei să guvernezi bine trebuie să faci lucrurile în legătură cu oamenii.

Noi am hotărât cu toții să intrăm la guvernare. Dacă nu suntem băgați în seamă știm să și reacționat. Așa cum a luat hotărârea să intrăm la guvernare, noi toți putem să luăm și alta.

Nu se poate să ai o guvernare stabilă și să nu ții cont de ce propune PSD”, a mai declarat Grindeanu.

PSD și AUR au votat împreună să-l cheme pe Ilie Bolojan, în Parlament

PSD și AUR au votat împreună, în ședința Biroului Permanent al Camerei Deputaților de joi, să-l cheme pe Ilie Bolojan luni, în Parlament, să dea explicații cu privire la anunțul Statelor Unite că își vor retrage o parte din trupele staționate în România.

Potrivit informațiilor transmise de Antena 3 CNN, prim-ministrul nu s-a decis încă dacă va da sau nu curs solicitării, însă le-a cerut liberalilor să blocheze votul din ședința conducerii Camerei Deputaților. Fără succes însă. Deși solicitarea a fost adoptată cu scandal, social-democrații au avut parte de sprijinul AUR și al minorităților.