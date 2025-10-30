Ilie Bolojan, după ce a fost chemat în Parlament de PSD și AUR să dea explicații: "Apărarea națională nu trebuie transformată în circ"

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, într-un interviu pentru Observator, că așteaptă invitația formală pentru a veni în Parlament să dea explicații cu privire la anunțul SUA de a retrage o parte din trupele staționate în România, așa cum au votat parlamentarii PSD și AUR. Premierul a precizat că atunci când va primi invitația formală va răspunde instituțional și a atras atenția că teme ce vizează securitatea națională trebuie scoase din “zona de lupte politice”.

“Aștept să primesc invitația și voi răspunde instituțional. Când ai o funcție de răspundere în țara noastră sunt lucruri cu care nu te joci.

Apărarea țării noastre, interesele noastre majore trebuie să fie un pachet de probleme pe care oamenii responsabili le scot din zona de lupte politice ieftine pentru a marca un punct sau altul. Am mai spus-o că dacă vrem să obținem rezultate maxime în plan extern de exemplu pentru țara noastră, problemele noastre strategice, apărarea este una dintre ele, nu trebuie transformate într-un circ și dispute”.

Întrebat dacă mai discută cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, premierul Bolojan a răspuns: “Discut cu toți președinții partidelor din coaliție și întotdeauna am încurajat relații de respect și colegialitate”.

PSD și AUR au votat împreună să-l cheme pe Ilie Bolojan, în Parlament

Precizările premierului vin după ce PSD și AUR au votat împreună, în ședința Biroului Permanent al Camerei Deputaților, să-l cheme pe Ilie Bolojan luni, în Parlament, să dea explicații cu privire la anunțul Statelor Unite că își vor retrage o parte din trupele staționate în România.

Potrivit informațiilor transmise de Antena 3 CNN, prim-ministrul nu s-a decis încă dacă va da sau nu curs solicitării, însă le-a cerut liberalilor să blocheze votul din ședința conducerii Camerei Deputaților. Fără succes însă. Deși solicitarea a fost adoptată cu scandal, social-democrații au avut parte de sprijinul AUR și al minorităților.

Amintim faptul că liderul social-democraților a învinovățit Guvernul Bolojan pentru decizia SUA:

„Nu-i un moment ușor pentru România. Dacă ne uităm comparativ cu alte țări din flancul estic, de exemplu Polonia, vedem că acolo prezența militară americană crește față de noi. Asta spune ceva. Abordările Guvernelor, probabil, au fost diferite

(...) De 72 de ore chiar se aude doar liniște. E liniște. (...) Prim-minstrul nu spune nimic”, a spus Sorin Grindeanu.