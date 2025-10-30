Scandal în Parlament. PSD și AUR au votat să-l cheme pe Bolojan să explice de ce au fost retrași soldați SUA din România

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, Ilie Bolojan le-a cerut liberalilor să se abțină de la acest vot. Foto: Guvernul României

PSD și AUR au votat împreună, în ședința Biroului Permanent al Camerei Deputaților, să-l cheme pe Ilie Bolojan luni, în Parlament, să dea explicații cu privire la anunțul Statelor Unite că își vor retrage o parte din trupele staționate în România. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, prim-ministrul nu s-a decis încă dacă va da sau nu curs solicitării, însă le-a cerut liberalilor să blocheze votul din ședința conducerii Camerei Deputaților. Fără succes însă. Deși solicitarea a fost adoptată cu scandal, social-democrații au avut parte de sprijinul AUR și al minorităților.

Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat, joi, suplimentarea ordinii de zi a ședinței de plen de luni, 3 noiembrie, cu solicitarea din partea Grupului parlamentar al PSD de a-l convoca pe Ilie Bolojan în Parlament ca să dea explicații referitoare la anunțul Administrației Trump.

Grindeanu: „Prim-minstrul nu spune nimic”

Anterior acestui anunț, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, îl atacase pe Ilie Bolojan pentru că nu a ieșit public să discute despre retragerea americanilor.

Totodată, Sorin Grindeanu, care este și președintele Camerei Deputaților, deci al treilea om în stat, a susținut că nu a fost informat de luni, așa cum a fost anunțat ministrul Apărării, de decizia Administrației Trump.

Liderul social-democraților a învinovățit Guvernul Bolojan pentru decizia SUA.

„Nu-i un moment ușor pentru România. Dacă ne uităm comparativ cu alte țări din flancul estic, de exemplu Polonia, vedem că acolo prezența militară americană crește față de noi. Asta spune ceva. Abordările Guvernelor, probabil, au fost diferite

(...) De 72 de ore chiar se aude doar liniște. E liniște. (...) Prim-minstrul nu spune nimic.

De aceea am considerat necesar, ca în principalul for democratic al României, să vină să explice prim-ministrul, ministrul de Externe, ministrul Apărării în ce situație suntem la zi și care e strategia pentru a întări securitatea României”, a spus Sorin Grindeanu.

Ilie Bolojan nu merge în Parlament

Însă, solicitarea PSD a fost ca doar Ilie Bolojan să fie chemat la explicații. Potrivit surselor Antena 3 CNN, a fost scandal în ședința Biroului Permanent al Camerei Deputaților.

Au fost cinci abțineri de la PNL, USR și UDMR la votul pentru solicitarea PSD. Ulterior, USR a cerut vot uninominal, având în vedere că ședința s-a desfășurat online și nu era clar cum se votează. Deputata PSD Natalia Intotero, care conducea ședința, a refuzat.

Însă voturile „pentru” nu ar fi putut veni decât de la PSD, AUR și minorități.

,,PSD și AUR, din nou împreună — de data asta ca să-l cheme la raport in parlament pe Ilie Bolojan. Ora prim-ministrului” este prin definiție un instrument al opoziției. Când un partid aflat în coaliție își cheamă propriul premier în Parlament, nu e control democratic — e teatru politic.

PSD vrea spectacol și circ, nu reforme și rezultate. Ilie Bolojan(PNL) nu se teme de dialog, dar nici nu va juca în piesele scrise de PSD si AUR. Noi mergem mai departe cu reformele, cu seriozitate și respect față de români”, a comentat deputatul PNL Robert Sighiartău demersul PSD.

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, Ilie Bolojan le-a cerut liberalilor să se abțină de la acest vot.

Premierul nu are de gând să se prezinte luni în Parlament, au mai spus sursele citate.

Potrivit solicitării aprobate de Biroul Permanent, PSD îi cere premierului să prezinte:

evaluarea Guvernului privind impactul acestei decizii asupra securităţii naţionale și regionale;

măsurile întreprinse pentru menţinerea angajamentelor din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite;

modul de coordonare interinstituţională între Guvern, Ministerul Apărării Naţionale și Ministerul Afacerilor Externe pe acest subiect;

MApN, informat de luni SUA că își retrag trupele

Ministerul Apărării Naționale a anunțat miercuri, după ce informația s-a scurs pe surse în presa din Ucraina, că a fost anunțat cu privire la „redimensionarea” unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA.

„Pete Hegseth a tansmis că acum că și-au consolidat europenii poziția și au agreat că vor da mai multă atenție propriei apărări, SUA se vor uita mai mult spre indo-pacific. Nu se vorbește de retragerea forțelor americane ci de sistarea rotirii unei brigăzi cu elemente în mai multe state NATO. Vor rămâne în continuare aproximativ 1000 de soldați americani în România”, a spus ministrul Ionuț Moșteanu, într-o conferință de presă în care a confirmat că a știut de luni despre decizia Administrației Trump.

Propunerea de retragere a trupelor americane vine într-un context geopolitic dificil pentru Europa: Rusia continuă să testeze determinarea NATO, lucru demonstrat de numeroasele incursiuni aeriene și cu drone de-a lungul flancului estic în luna septembrie.

Donald Trump a comentat joi, la bordul avionului prezidențial Air Force One, pentru prima dată reducerea forțelor americane din România, după ce a fost întrebat de această decizie. Reducerea numărului de soldați ai Statelor Unite din România nu este „foarte importantă”, a spus președintele american.