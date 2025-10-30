Grindeanu îl atacă pe Bolojan, după anunțul SUA că-și retrag o parte din trupe: „De 72 de ore e liniște. Premierul nu spune nimic”

Premierul Ilie Bolojan și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/George Călin

Sorin Grindeanu l-a atacat din nou pe Ilie Bolojan pentru că „nu spune nimic”, după anunțul Statelor Unite că vor retrage o parte din trupele americane staționate pe teritoriul țării noastre. Președintele interimar al PSD s-a arătat indignat și de faptul că nu a fost informat încă de luni de decizia SUA și a precizat că atât Ilie Bolojan, cât și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și ministrul de Externe, Oana Țoiu, trebuie să vină în Parlament să explice cauzele retragerii trupelor americane și să prezinte strategia prin care se va întări securitatea României.

Aflat în campanie la organizația PSD Gorj, în contextul Congresului partidului unde Sorin Grindeanu candidează pentru președinție, liderul social-democrat a învinovățit Guvernul Bolojan pentru anunțul SUA că vor retrage o parte din trupele americane aflate în Românai.

„Nu-i un moment ușor pentru România. Cei care încearcă să-l prezinte altcumva greșesc. Dacă vrem să îndreptăm anumite lucruri, în primul rând trebuie să fim corecți. Nu-i un moment ușor pentru România. Dacă ne uităm comparativ cu alte țări din flancul estic, de exemplu Polonia, vedem că acolo prezența militară americană crește față de noi. Asta spune ceva. Abordările Guvernelor, probabil, au fost diferite”, a spus Sorin Grindeanu.

Bolojan, chemat de PSD să dea explicații în Parlament

Președintele interimar al PSD i-a reproșat premierului că nu a ieșit public să explice ce s-a întâmplat și s-a arătat indignat că nu a fost informat mai devreme despre anunțul Pentagonului.

„Să știți că nu știu foarte multe pentru că de 48 de ore de când s-a aflat, unii înțeleg că au aflat la începutul săptămânii, eu n-am aflat, am aflat o dată cu toată lumea, de 72 de ore chiar se aude doar liniște. E liniște. Nu văd să spună nici ministrul de Externe, a spus ceva ieri ministrul Apărării, dar nu am înțeles foarte multe. Prim-minstrul nu spune nimic”, a precizat Grindeanu.

Astfel, liderul social-democraților a spus că i se pare normal ca premierului, însoțit de cei doi miniștrii ai Apărării și de Externe, să vină să dea explicații în Parlament.

„De aceea am considerat necesar, ca în principalul for democratic al României, să vină să explice prim-ministrul,ministrul de Externe, ministrul Apărării în ce situație suntem la zi și care e strategia pentru a întări securitatea României. Suntem totuși o țară la granița unui conflict, suntem o țară care are cea mai lungă graniță cu Ucraina dintre țările membre UE și ne interesează care sunt planurile”, a explicat Grindeanu.

Lidrul PSD a făcut referire și la întâlnirea dintre Oana Țoiu și Marco Rubio, în urma căreia ministrul de Externe a transmis că România are o relație bună cu Administrația Trump.

„Ministrul de Externe a avut o întâlnire acum câteva săptămâni la Washington când am fost asigurați că totul este în regulă. Iată că o lună mai târziu nu e așa. Aștept să ni se transmită un plan concret în Parlament despre cum întărim securitatea României având în vedere această decizie. Asta mă interesează pe mine: cauzele și planurile concrete”, a mai spus Grindeanu.

Grindeanu denunță spiritul anti-american din Guvern

Întrebat la cine s-a referit când a vorbit despre o atitudini anti-americane în Guvern, Sorin Grindeanu a spus că exemplele sunt evidente și sunt „în formă continuată.”

„Trebuie să îi reiau? I-ați văzut cu toții și sunt în formă continuată. Când ai afirmații ani la rând în care cataloghezi Administrația Trump cu tot felul de nume. E doamna Gheorghiu...am văzut luări de poziție și la purtătorul de cuvânt al Guvernului, ceva mai ușor și la ministrul de Externe”, a precizat Sorin Grindeanu.

PSD a cerut retragerea numirii Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, după ce o postare pe Facebook făcută de aceasta în trecut, în care îi critica folosind cuvinte dure pe Donald Trump și JD Vance, a ieșit la suprafață. Ilie Bolojan nu a dat curs solicitării, iar președintele Nicușor Dan a semnat decretul numirii acesteia, iar Oana Gheorghiu a depus astăzi jurământul într-o ceremonie la Palatul Cotroceni la care Sorin Grindeanu, care este și președintele Camerei Deputaților, a afirmat că nu a fost invitat.

Anunț-surpriză: SUA își retrag o parte din trupele din România

Ministerul Apărării Naționale a anunțat miercuri, după ce informația s-a scurs pe surse în presa din Ucraina, că a fost anunțat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA.

Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.

„Pete Hegseth a tansmis că acum că și-au consolidat europenii poziția și au agreat că vor da mai multă atenție propriei apărări, SUA se vor uita mai mult spre indo-pacific. Nu se vorbește de retragerea forțelor americane ci de sistarea rotirii unei brigăzi cu elemente în mai multe state NATO. Vor rămâne în continuare aproximativ 1000 de soldați americani în România”, a spus ministrul Ionuț Moșteanu, într-o conferință de presă în care a confirmat că a știut de luni despre decizia Administrației Trump.

Propunerea de retragere a trupelor americane vine pe un fond dificil - Rusia continuă să testeze determinarea NATO, lucru demonstrat de numeroasele incursiuni aeriene și cu drone de-a lungul flancului estic în luna septembrie.

Donald Trump a comentat joi, la bordul avionului prezidențial Air Force One, pentru prima dată reducerea forțelor americane din România, după ce a fost întrebat de această decizie. Reducerea numărului de soldați ai Statelor Unite din România nu este „foarte importantă”, a spus președintele american.