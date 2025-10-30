Oana Gheorghiu depune jurământul la Palatul Cotroceni pentru funcția de vicepremier

Oana Gheorghiu a fost propusă de Ilie Bolojan pentru funcția de viceprim-ministru. Foto: Agerpres

Decretul semnat de președintele Nicușor Dan privind numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier a fost publicat joi în Monitorul Oficial. Co-fondatoarea Asociației Dăruiește Viață va depune jurământul la ora 10:00 la Palatul Cotroceni. Oana Gheorghiu va ocupa postul vacant după demisia lui Dragoş Anastasiu în luna august, relatează Agerpres.

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat miercuri decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcţia de viceprim-ministru. Documentul a fost publicat joi dimineață în Monitorul Oficial.

„Se numeşte în funcţia de membru al Guvernului doamna Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru. La data publicării prezentului decret în Monitorul Oficial (...) încetează efectele Decretului nr. 909/2025, pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca viceprim-ministru interimar, publicat în Monitorul Oficial (...) nr. 764 din 14 august”, se arată în decret.



Oana Gheorghiu va depune jurământul joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni.



Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, va ocupa postul rămas vacant după demisia lui Dragoş Anastasiu în luna iulie, după ce a recunoscut că a dat șpagă unor inspectori ANAF. În această perioadă, interimatul l-a asigurat premierul Ilie Bolojan.

Guvernul are în componenţă cinci vicepremieri.

Scandal după anunțul premierului

Anunțul premierului Ilie Bolojan că o va propune pe Oana Gheorghiu în funcția de vicepremier a generat un scandal în Coaliție și reacții revoltate în spațiul public. Motivul: cofondatoarea Asociației Dăruiește Viață a avut o postare pe Facebook, după ce Donald Trump și JD Vance l-au încolțit pe Volodimir Zelenski în Biroul Oval, în care i-a criticat, folosind termeni duri, pe președintele american și pe vicepreședinte.

Oana Gheorghiu a spus ulterior că nu ar mai face astfel de declarații în prezent și că va „susține și reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump.”

PSD a considerat că afirmațiile ei pot compromite relația României cu SUA și președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului să-și retragă propunerea.

„Cei care visează la funcţii înalte în statul român trebuie să înţeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declaraţie iresponsabilă aruncată în spaţiul public loveşte direct în interesele strategice ale României!”, a scris Grindeanu, marţi, pe Facebook.



El adăugat că nu există jumătăţi de măsură pe acest subiect şi „PSD trebuie consultat în astfel de decizii”.

Cine este Oana Gheorghiu

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, promoţia 1994, cu specializare în management economic.



Cofondatoare şi copreşedintă (din februarie 2025, anterior vicepreşedintă) a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală şi în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea priveşte responsabilitatea statului în sănătate, conform unui comunicat al Guvernului.