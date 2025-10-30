Donald Trump, întrebat despre reducerea trupelor americane din România: ”Nu e foarte importantă. Nu e mare lucru”

Reducerea numărului de soldați ai Statelor Unite din România nu este „foarte importantă”, a spus președintele american. Foto: Getty Images

Donald Trump a avut joi, la bordul avionului prezidențial Air Force One, o primă reacție la reducerea forțelor americane din România, după ce a fost întrebat de această decizie.

Reducerea numărului de soldați ai Statelor Unite din România nu este „foarte importantă”, a spus președintele american.

„Care este raționamentul din spatele reducerii forțelor din România, retragerea de trupe americane?”, l-a întrebat un jurnalist aflat în Air Force One cu președintele american.

„Va trebui să întrebați…adică aș putea să vă spun și eu, dar nu e foarte importantă. Nu e mare lucru”, a răspuns Donald Trump.

Administrația Trump a făcut oficial miercuri anunțul retragerii unor trupe americane din România. Conform unui comunicat al Pentagonului, administrația americană anunță că „își schimbă postura forțelor armate în Europa”.

„Ca parte a procesului deliberat al secretarului Războiului (secretatul Apărării – n. red.) pentru a asigura o postură echilibrată a aramtei Statelor Unite, Brigada Infanterie A Doua a Diviziei Aeropurtate a 101-a, va fi redesfășurată, după program, înapoi la baza din Kentucky, fără înlocuitor. Aceasta nu este o retragere americană din Europa sau un semnal al unui angajament mai redus față de NATO sau de articolul 5. Mai degrabă, acesta este un semn pozitiv că Europa și-a crescut capacitatea și și-a asumat mai mult responsabilitatea. Aliații noștri NATO respectă apelul președintelui Trump de a-și asuma responsabilitatea apărării convenționale a Europei. Această ajustare la postura armatei SUA nu va schimba mediul securitar din Europa. Statele Unite mențin o prezență robustă în Teatrul European de operațiuni și mențin capacitatea de a desfășura forțe și capacități pentru a atinge obiective acolo și pentru a susține prioritățile SUA, inclusiv angajamentul președintelui Trump de a-i proteja pe aliații NATO”, se arată în mesajul transmis de Pentagon.

România și țările aliate din NATO au fost informate de decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” prezenței americane din Europa, a informat Ministerul Apărării, miercuri dimineanță. Ministrul Apărării a susținut, ulterior, o conferință de presă în care a informat cu privire la decizie și a clarificat despre ce este vorba.

Vor rămâne în continuare aproximativ 1000 de soldați americani în România, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând o continuare a angajamentului SUA pentru securitatea regională, a spus Moșteanu.