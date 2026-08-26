Grindeanu îl acuză pe Bolojan de eșecul pe Legea Salarizării: „A fost incapabil să facă o lege bună”

Sorin Grindeanu. sursa foto: Hepta

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține, într-o postare pe Facebook, că eșecul legii salarizării nu este vina partidului său, ci a premierului demis Ilie Bolojan. Mesajul acestuia de miercuri seară vine după ce negocierile dintre partide s-au încheiat fără rezultat, iar România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR dacă jalonul nu este îndeplinit până pe 31 august.

„Domnul Bolojan spune că interesul țării este mai presus de orice altă discuție. Aici suntem de acord. Dar interesul României nu poate fi separat de interesul cetățenilor. Profesorii, medicii, angajații care țin în mișcare tot ce înseamnă serviciile publice sunt o prioritate. Ei sunt parte din interesul României.

De aceea, PNRR nu poate fi folosit ca argument pentru a cere Parlamentului să voteze ORICE lege, indiferent cum este făcută și ce efecte produce. Guvernul avea o obligație foarte simplă: să facă o lege bună, echitabilă și care să fie acceptată de societate. A fost incapabil să o facă, iar acum încearcă să transforme propria incompetență într-o vină exclusivă a altora.

Forma legii nu are un minim consens între ministerele din Guvern, nu este susținută de marile confederații sindicale, încalcă acordul convenit de partide la Palatul Cotroceni și nemulțumește inclusiv Comisia Europeană!

Explicația este simplă. Suntem în fața aceluiași tipar pe care l-am văzut pe tot parcursul guvernării domnului Bolojan: nu există dialog și povara este pusă pe umerii oamenilor.

De fiecare dată există o explicație pentru care oamenii trebuie să mai piardă ceva. Ba este reforma, ba deficitul, ba un jalon. Explicațiile se schimbă. Nota de plată o plătesc românii.

Noi nu contestăm nevoia de reformă. Contestăm ideea că reforma trebuie făcută de fiecare dată pe spatele oamenilor.

Vrem banii europeni. Vrem jalonul îndeplinit. Vrem o lege a salarizării care să repare inechitățile. Dar vrem o lege bună.

Pentru români se fac reformele, nu împotriva lor, dle Bolojan!”, a scris Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

Eșecul anunțat de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan anunțase deja, printr-o declarație de presă, că negocierile mediate de Administrația Prezidențială începând din luna mai s-au încheiat fără un acord.

„Din păcate, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii”, a transmis șeful statului, referindu-se la PSD, PNL, USR și UDMR.

Președintele a amintit că partidele și-au asumat împreună, prin acord politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente jalonului, dar și adoptarea legii până la finalul anului, cu respectarea anvelopei salariale convenite cu Comisia Europeană.

Schimbul de acuzații dintre foștii parteneri de guvernare escaladase deja. PNL acuzase PSD că blochează „cu bună ştiinţă” adoptarea legii, vorbind despre „strategia cinică a PSD de a forţa ratarea legii”.

La rândul lor, social-democrații reproșaseră liberalilor și premierului demis că au ținut proiectul „la secret” și că nici în ultimul moment nu au depus efectiv un text în Parlament – postarea lui Grindeanu venind astfel ca o continuare a liniei de apărare a partidului pe care îl conduce.