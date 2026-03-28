Grindeanu: Nu îmi face plăcere să aflu pe surse de SAFE; eu, al treilea om în stat, nu ştiu nimic de program

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat sâmbătă lipsa de transparență din partea partenerilor de coaliție în ceea ce privește programul european SAFE, afirmând că, deși ocupă funcția de președinte al Camerei Deputaților, nu cunoaște destinația majorității fondurilor alocate prin acest mecanism, relatează Agerpres.

Grindeanu a făcut declarațiile la Târgoviște, în cadrul Conferinței Județene a Ligii Aleșilor Locali Dâmbovița.

„Nu îmi face plăcere să aflu pe surse despre acest program numit SAFE. Şi spun lucrul acesta aici, la dumneavoastră, în judeţ, în Dâmboviţa. Acest program, de nu ştiu dacă e de înarmare cât de a folosi o sumă de vreo 16 miliarde pentru industria de apărare. Eu, ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, al treilea om în stat, vă spun că nu ştiu nimic despre acest program. În afară de 4 miliarde din 16 care merg în mobilitate militară şi se construiesc autostrăzi, restul de 12 miliarde nu ştiu unde merg. Şi sunt bani luaţi cu împrumut, trebuie daţi înapoi tot de poporul român, nu de Ilie Bolojan sau de Miruţă”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a subliniat necesitatea ca fondurile să fie direcționate prioritar spre industria românească de apărare, nu doar spre achiziții din exterior.

„Şi pot să înţeleg că de unu, două, trei miliarde merge şi facem, să spunem, shopping. Dar de restul opt – nouă miliarde trebuie să investim în industria de apărare. Şi dumneavoastră aici, în judeţ, aveţi uzine de apărare. Cine ştie astăzi, în afară de o mână de oameni, ţinut la ascuns acest lucru, unde merg aceste miliarde? Pe care tot noi trebuie să le plătim înapoi”, a susţinut Sorin Grindeanu.

Programul SAFE (Security Action for Europe) este un instrument financiar al Uniunii Europene, garantat din fonduri comunitare, menit să sprijine statele membre care doresc să investească în industria de apărare prin achiziții publice comune, axate pe capabilități militare prioritare și infrastructură de uz dual, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

La evenimentul de la Târgoviște au participat și miniștrii PSD Alexandru Rogobete, Florin Manole, Bogdan Ivan, Radu Marinescu și Florin Barbu, precum și viceprim-ministrul Marian Neacșu.