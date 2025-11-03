Grindeanu spune că nu l-a surprins prezenţa lui Nicuşor Dan la USR: "Drulă are nevoie de proptele"

1 minut de citit Publicat la 14:20 03 Noi 2025 Modificat la 14:26 03 Noi 2025

Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu l-a surprins şi, totodată, nu l-a deranjat participarea preşedintelui României, Nicuşor Dan, la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă în competiţia pentru Primăria Capitalei, potrivit Agerpres.

"Eu am privit-o ca pe o acţiune politică. Eu cred că românii s-au cam săturat de politică şi vor să vadă administraţie. Daniel Băluţă asta îşi propune în următoarele săptămâni, să vorbească despre administraţie, să vorbească despre proiecte.

Pentru mine nu a fost o surpriză prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan la USR, fiindcă ştim cu toţii: Cătălin Drulă are nevoie de proptele ca să poată să creadă că va candida cu şanse. Îl ştim cu toţii pe Drulă", a spus Sorin Grindeanu, într-o declaraţie acordată presei la Palatul Parlamentului.

Conform liderului interimar al social-democraţilor, bucureştenii au nevoie de administraţie, nu de politică.

"Unii înţeleg să facă politică, fiindcă sunt candidaţi slabi şi cred că aşa, sprijinindu-se de Nicuşor Dan, au vreo şansă. I-au copiat şi sloganul de campanie. Au copiat absolut tot, crezând că îi cresc şansele. Noi spunem următorul lucru: vrem să facem administraţie, nu politică. Şi eu cred că bucureştenii asta vor", a menţionat Sorin Grindeanu.

Pe de altă parte, politicianul a declarat că PSD va susţine proiectul deputatului USR Cătălin Drulă, care vizează transpunerea în legislaţie a rezultatelor referendumului local din Bucureşti.

"Atâta timp cât bucureştenii au votat într-un procent covârşitor la acel referendum, nu văd de ce să nu votăm acest lucru. Acesta vor bucureştenii, asta facem", a mai spus preşedintele interimar al PSD.