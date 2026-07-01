Guvernul alocă bani din Fondul de rezervă pentru cele 409 persoane relocate din azilele groazei din Bihor

Procurorii susțin că sub paravanul unei asociaţii umanitare, persoanele care ajungeau în aceste centre erau exploatate în scopul obţinerii de foloase materiale. Foto: Getty Images

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat că Guvernul va aloca bani din Fondul de rezervă pentru a plăti costurile internării celor 409 oameni care se aflau în centrele din Bihor, unde procurorii susțin că ar fi fost exploatați pentru a li se încasa pensiile și ajutoarele. Pîslaru a adăugat că „este adevărat” că multe dintre aceste persoane au fost trimise la centrele Asociației Dumbrava chiar de autoritățile statului, dar a declarat că astfel de practici trebuie să înceteze „definitiv”.

Toate persoanele care se aflau în centrele de îngrijire din Bihor, unde au avut loc percheziții marți, au fost relocate în servicii sociale licențiate din 19 județe.

„Toate cele 409 persoane vulnerabile evacuate ca urmare a anchetei DIICOT au fost preluate în siguranță. Dintre acestea, 391 au fost relocate în servicii sociale licențiate din 19 județe, iar celelalte 17 se află la UPU Bihor, unde beneficiază de evaluarea și îngrijirea medicală necesare înainte de stabilirea măsurilor de protecție adecvate. În acest moment, toate persoanele sunt în siguranță”, a precizat ministrul interimar al Muncii.

Guvernul va aloca bani din Fondul de rezervă bugetară astfel încât costurile necesare îngrijirii acestor persoane să fie acoperite până la finalul anului 2026.

„Am solicitat ANPIS să verifice, inclusiv prin vizite în teren, starea persoanelor relocate și condițiile în care acestea sunt îngrijite.

În paralel, vor fi finalizate evaluările medicale, sociale și psihologice, managementul de caz și planurile individuale de intervenție, astfel încât măsurile următoare să fie stabilite în funcție de nevoile fiecărei persoane.

În cel mai scurt timp vom pune la dispoziție o linie telefonică dedicată astfel încât aparținătorii, acolo unde există, să primească informații în timp real despre situația relocate relocate”, a mai spus ministrul Pîslaru.

Ministrul interimar al Muncii a precizat că deși persoanele care au ajuns în aceste centre din Bihor au fost direcționate acolo chiar de autoritățile statului „astfel de practici trebuie să înceteze definitiv”.

„Este adevărat că, de-a lungul timpului, diferite instituții ale statului au direcționat persoane vulnerabile către aceste spații sau au acceptat, explicit ori implicit, această soluție ca variantă de îngrijire.

Dincolo de emoția pe care acest caz a generat-o, trebuie să spunem un lucru foarte clar: plasarea sau menținerea persoanelor vulnerabile în servicii sociale care funcționează în afara cadrului legal, fără acreditare și fără licență de funcționare, este incompatibilă cu obligațiile pe care statul le are față de acești beneficiari și nu poate reprezenta o soluție acceptabilă.

Rolul nostru este să înțelegem cum s-a ajuns aici, de ce aceste mecanisme au fost tolerate în timp și ce trebuie schimbat pentru ca nicio persoană vulnerabilă să nu mai ajungă într-o astfel de situație”, a spus Pîslaru.

Ministrul a adăugat că acest caz arată „disfuncționalități persistente aflate la intersecția sistemului de asistență socială, a sistemului medical și a administrației publice” și a promis schimbări profunde în sistemul de servicii sociale.

„Avem responsabilități fragmentate, capacitate administrativă inegală la nivel local, mecanisme insuficiente de coordonare și, prea des, tendința de a pasa responsabilitatea de la o instituție la alta.

Voi publica transparent toate rapoartele Ministerului Muncii pe acest subiect și voi organiza o dezbatere publică de consultare privind măsurile de remediere necesare, inclusiv modificările legislative.

Voi demara, de asemenea, o analiză de nevoi pentru fundamentarea bugetului pe anul 2027, astfel încât deciziile privind finanțarea serviciilor sociale să pornească de la realitatea din teren, nu de la estimări incomplete.

Voi întări rolul monitorizării independente în sistemul de servicii sociale. Verificarea condițiilor din centre nu trebuie să depindă exclusiv de mecanisme administrative interne, ci trebuie să includă mai clar expertiza organizațiilor neguvernamentale, a profesioniștilor independenți, a reprezentanților beneficiarilor și, acolo unde este cazul, a aparținătorilor. Acest caz trebuie să fie un punct de cotitură”, a conchis ministrul.

Viorel Pașca, proprietarul centrelor vizate de ancheta din Bihor și liderul Asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă, a fost audiat miercuri dimineața la sediul central al DIICOT. Avocatul său, Răzvan Doseanu, a declarat la Antena 3 CNN că acesta are calitatea de suspect în dosar, dar se consideră nevinovat și respinge toate acuzațiile care i se aduc.

Procurorii susțin acum că sub paravanul unei asociaţii umanitare şi de caritate, persoanele care ajungeau în aceste centre erau exploatate în scopul obţinerii de foloase materiale.