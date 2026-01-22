Guvernul anunță pentru cine se taie pensia cu 85% dacă rămâne angajat la stat. „Nu se aplică pensiilor contributive”

Premierul Ilie Bolojan și vicepremierul Oana Gheorghiu. Foto: gov.ro

Guvernul a avut, joi, pe ordinea de zi a ședinței proiectul de lege care taie cu 85% pensiile celor care rămân angajați la stat și cumulează cele două venituri. Proiectul a fost citit în primă lectură și urmează să fie adoptat de Guvern. Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului, Ioana Ene Dogioiu, legea se aplică doar pentru pensiile speciale. „Nu se aplică pensiilor contributive”, a spus Dogioiu, la finalul ședinței de guvern.

„Proiectul vizează persoanele care beneficiază de pensii de serviciu, nu pensii contributive, nu se aplică pensiilor contributive, doar pensiilor de serviciu sau militare. Proiectul stabilește menținerea în activitate, doar la cerere, cu condiția reducerii cuantumului pensiei cu 85%. Menținerea în activitate se realizează cu acordul anual al angajatorilor. În cazul foștilor procurori sau judecători care se reîncadrează, rămân aplicabile prevederile legii. Care deja prevedea că pe perioada încadrării cuantumul pensiei de serviciu se reduce la 85% ”, a declarat Dogioiu.

Această a precizat și excepțiile prevăzute de lege.

„Nu se aplică aleșilor locali și persoanelor pentru care mandatul e stabilit prin constituție și nici cadrelor didactice care formează magistrații și a cadrelor didactice din învățământul militar și juridic superior”, a mai spus purtătorul de cuvânt al guvernului.

Excepții din legea privind cumulul pensie salariu la stat

Potrivit proiectului, alte excepții sunt persoanele alese în funcțiile publice și persoanele numite în instituțiile sau autoritățile publice prin hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului ori a camerelor reunite ale Parlamentului. Acestea pot cumula pensia cu salariu pe durata execrcitării mandatului fără a fi afectați de tăierea de 85%.

Printre acești funcționari se numără: judecătorii Curții Constituționale (CCR), Avocatul Poporului, membrii Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), membrii Curții de Conturi, conducerea Consiliului Concurenței, membrii Consiliului Legislativ, membri ai Autorității Electorale Permanente (AEP), membrii consiliilor de administrație sau ai conducerilor unor autorități autonome.

În paralel, toate detașările și transferurile de bugetari încetează în 30 de zile, prevede un proiect redactat la finalul anului trecut și care urmează să fie discutat în Guvern.